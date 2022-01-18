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رياضة
استنادا إلى صحيفة سويسرية

رئيس الفيفا “هرب” إلى قطر وبات أشبه بـ “لاجئ سياسي”

علي بهلولي
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رئيس الفيفا “هرب” إلى قطر وبات أشبه بـ “لاجئ سياسي”

بات السويسري جياني أنفونتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشبه بـ “لاجئ سياسي” في قطر.

ومعلوم أن مقرّ “الفيفا” يقع في مدينة زوريخ السويسرية، كما أن جياني أنفونتينو يملك أيضا الجنسية الإيطالية.

وفضّل أنفونتينو (51 سنة) الاستقرار رفقة أسرته الصغيرة بِدولة قطر، كما ذكرته صحيفة “بليك” السويسرية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن. وأوضحت أن رئيس “الفيفا” استأجر بيتا في البلد الخليجي، وسجّل ابنتَيه الصغيرتَين في مدرسة خاصّة هناك. مع الإشارة إلى أن زوجته من أصول لبنانية.

ويقضي أنفونتينو أيّاما كثيرة في قطر، مثلما كان الشأن لِحضوره المُطوّل هناك خلال تنظيم منافسة كأس العرب، وأيضا مسابقة “الفورمولا 1”.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن “هروب” جياني أنفونتينو إلى قطر، سببه التحقيقات القضائية التي فتحتها العدالة السويسرية ضدّه، بِتهم تورّطه في قضايا فساد.

وأضافت وسيلة الإعلام السويسري تقول إن استقرار رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو بِقطر، لن يُبعده عن الشبهات، ولن يجعله في منأى عن المتابعات القضائية للعدالة السويسرية.

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