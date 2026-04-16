رئيس “الفيفا” يكشف آخر مستجدات مشاركة إيران في كأس العالم 2026

رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم 2026 .

وقال إنفانتينو لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية على هامش منتدى “استثمر في أمريكا” إن المشاركة في هذا الحدث الكبير أمر مهم للجمهورية الإسلامية.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “بالتأكيد إيران سوف تشارك.. بالطبع، لابد من حضور إيران، هم يمثلون شعبهم، لقد تأهلوا، ويريد اللاعبون اللعب”.

وتابع إنفانتينو: “ينبغي أن يلعبوا، الرياضة ينبغي أن تكون خارج السياسة. حسنا، نحن لا نعيش على القمر، بل نعيش على كوكب الأرض، ولكن إذا لم يكن هناك أحد آخر يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها سليمة ومتماسكة، ونحن نفعل ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026 ، غير مناسبة من أجل حياتهم وسلامتهم.

وتقدمت إيران بطلب لنقل مبارياتها في دور المجموعات من أمريكا إلى المكسيك ولكن الاتحاد الدولي رفض الطلب، وفقا لما قالته رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

