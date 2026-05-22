رئيس “الفيفا” يهنئ مولودية الجزائر

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، نادي مولودية الجزائر، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة.

وبعث رئيس “الفيفا” رسالة إلى ريس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، هنأ فيها فريق المولودية بعد تتويجه بلقب بطولة الموسم 2025 – 2026 .

وجاء في رسالة التهنئة: ” أهنئ مولودية الجزائر على اللقب الجديد، والذي كان ثمرة المجهودات المبذولة طيلة الموسم”.

وأضاف: ” أهنئ كل أعضاء الفريق على هذا التتويج، وأهنئ الاتحاد الجزائري برئاسة صادي على دعمه لكرة القدم والمجهودات المبذولة لتطويرها في الجزائر”.