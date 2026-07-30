رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ بوفدش.. هذا ما جاء في برقيته

تلقت الدكتورة خليدة بوفدش، برقية تهنئة من رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي (البرلاتينو)، رولاندو غونزاليس باتريسيو، بمناسبة انتخابها بالأغلبية المطلقة رئيسة للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة (2026-2031).

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن رئيس “البرلاتينو” أعرب في برقيته عن أصدق عبارات التهنئة، معتبرا انتخاب بوفدش حدثا تاريخيا في الجزائر، كونها أول امرأة تتولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان منذ الاستقلال.

وأشار باتريسيو إلى أن هذا الإنجاز يجسد تقدما مهما في مجال تعزيز مشاركة المرأة وتكريس دورها القيادي في أعلى مؤسسات التمثيل الديمقراطي، متمنيا لرئيسة المجلس الشعبي الوطني التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أشاد بالعلاقات التي تجمع المجلس الشعبي الوطني ببرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي، مؤكدا أن المجلس، بصفته عضوا ملاحظا في “البرلاتينو”، حافظ على علاقات متميزة من الصداقة والتعاون مع هذه المؤسسة البرلمانية.

وأعرب رئيس “البرلاتينو” عن ثقته في أن العلاقات البرلمانية بين الجانبين ستشهد مزيدا من التطور في ظل رئاسة الدكتورة خليدة بوفدش، بما يعزز الحوار السياسي والتعاون البرلماني، ويسهم في دعم الديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام ورفاهية الشعوب.

وفي ختام برقيته، جدد باتريسيو استعداد برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي لمواصلة تعميق التعاون مع المجلس الشعبي الوطني، متمنيا لرئيسته كامل النجاح في أداء مسؤولياتها.