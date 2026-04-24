أهديت له نسخة من مصحف رودوسي أحد أقدم المصاحف في إفريقيا

رئيس تشاد يطلع على المرافق الدينية لجامع الجزائر

ح. م
جامع الجزائر

اطلع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم الجمعة 24 أفريل، مرفوقا بالوزير الأول سيفي غريب وعميد جامع الجزائر على المرافق الدينية لجامع الجزائر منها قاعة الصلاة الكبرى ومنارة الجامع الأعلى في العالم كرمز للإشعاع الديني والثقافي.

رئيس تشاد يُؤدي صلاة الجمعة بجامع الجزائر

واستمع الرئيس التشادي إلى شروحات وعرض موجز حول مرافق جامع الجزائر ورمزيته كمنارة علمية ومنهج للسماحة والاعتدال والوسطية ومرجعية متلاحمة لشعوب المنطقة.

ليوقع بعد ذلك على السجل الذهبي لجامع الجزائر ويتسلم هدية رمزية تمثلت في نسخة من مصحف رودوسي أحد أقدم المصاحف في إفريقيا والمكتوب بالخط المغاربي.

