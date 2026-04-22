رابطة الدوري الفرنسي تعاقب خليلوزيتش 4 مباريات

بعد طرده في لقاء نانت وبريست احتجاجا على الحكم

عاقبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الناخب الوطني السابق الذي يدرب حاليا نادي نانت، وحيد خليلوزيتش بـ 4 مباريات، بعد طرده خلال تعادل فريقه أمام بريست 1-1، الأحد الفارط، احتجاجاً على قرار تحكيمي، وفق ما أعلنت عنه لجنة الانضباط للرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وبما أن العقوبة تسري بأثر فوري، غاب المدرب الذي قاد الجزائر للتأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2014 بالبرازيل، عن مباراة نانت المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين أمام باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس، أمس الأربعاء، إلى جانب مساعده باتريك كولو، الموقوف لمباراة واحدة.

وكان نانت قد لعب بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 65 بعد طرد دهمان تابيبو، ما أثار غضب خليلوزيتش الذي طُرد بدوره في الدقيقة 69.

غير أن هذا الطرد راجعته لجنة الانضباط؛ إذ قررت الاكتفاء بإنذار لمدافع نانت، بحسب ما أفادت الرابطة، بعد مشاهدة اللقطات وقراءة تقرير الحكم الذي اقترح سحب البطاقة الحمراء.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحافي أول أمس الثلاثاء، قبل الإعلان عن القرار: “اطلعت على التقرير الذي أرسله الحكم واعترف فيه بأنه أخطأ، ويجب تهنئته. نادراً ما يحدث ذلك. لكنهم لم يقولوا إنهم سرقوا منا فوزنا”. وأضاف: “سأقبل بإيقافي 5 سنوات إذا منحونا الفوز الذي نستحقه!”.

ويحتل نادي نانت المركز السابع عشر قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، متأخراً بخمس نقاط عن أوكسير.