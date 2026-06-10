راغبة وتتمنّع.. “الفاف” تُحْيِي تقليدا لِبلماضي!

قالت وسيلة إعلام بوليفي، الأربعاء، إن اتحاد الكرة الجزائري هو مَن برمج مباراة المنتخبَين الوطنيَين بِمدرجات شاغرة.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري منافسه البوليفي ودّيا بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، في ساعة مبكّرة من صباح الخميس (الواحدة). ضمن إطار استعدادات رجال فلاديمير بيتكوفيتش لِنهائيات كأس العالم 2026.

ونقلت القناة التلفزيونية “ريد أونو تي في” البوليفية على لسان مدرب منتخب بلادها أوسكار فييغاس، قوله في أحدث مؤتمر صحفي نشّطه: “في الوقت الحالي، لا نعلم إن كان بِإمكاننا تصوير المباراة، لِأن الجزائر ستخوض مواجهة قبل أيام قليلة أمام الأرجنتين. من الواضح أنّهم (الفاف وفلاديمير بيتكوفيتش) يُريدون تجنّب الكشف عن الكثير بِشأن خطّتهم، وهذا أمر منطقي وطبيعي. إنهم يتحكّمون في المباراة”. علما أن اتحاد الكرة الجزائري هو المُنظّم، على اعتبار أن منتخب بوليفيا لن يُشارك في كأس العالم التي تنطلق هذا الخميس.

واللافت أن “الفاف” تأخّرت في إعلام الجمهور الجزائري بِأمر هذه النوعية من البرمجة، ولمّا خاطبته، قالت في أحدث بيان لها: “يُذكر أن المباراة ستُجرى دون حضور الجمهور لِأسباب تنظيمية، فيما ستتمكّن وسائل الإعلام المعتمدة من تغطيتها”.

ولكن عبارة “أسباب تنظيمية”، تُخفي حقيقة فحواها أن هيئة الكرة لِدالي إبراهيم أحيت تقليدا تميّز به الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، الذي كان يُصرّ على تنظيم آخر مقابلة ودّية لـ “الخضر” قبيل خوض نهائيات منافسة كبيرة مثل كأس أمم إفريقيا، دون حضور الإعلام والجمهور…هكذا هي “الفاف”، راغبة وتتمنّع!