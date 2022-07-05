رتبة وحصاد تاريخيان للرياضة الجزائرية في الألعاب المتوسّطية

أنهت الرياضة الجزائرية مساء الثلاثاء مشاركتها في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022، بِرتبة وحصيلة تاريخيتَين.

وأهدى السبّاح جواد صيود آخر ميدالية إلى الجزائر، بِنيله فضّية سباق 100م فراشة.

ونالت الجزائر 53 ميدالية: 20 ذهبية و17 فضّية و16 برونزية، وتموقعت في المركز الرابع. بينما تصدّرت إيطاليا جدول الترتيب العام بِرصيد 159 ميدالية: 48ذ و50ف و61ف. وحلّت تركيا في المركز الثاني بِحصيلة 108 ميدالية: 45ذ و26ف و37ب. وجاءت فرنسا في الرّتبة الثالثة بِرصيد 81 ميدالية: 21ذ و24ف و36ب.

وقبل ذلك، كانت أفضل مشاركة للرياضة الجزائرية في ألعاب البحر المتوسّط، تُشير إلى نسخة تونس 2001، لمّا حصدت 32 ميدالية: 10 ذهبيات ومثلها من الفضّة و12 برونزية.

وتُجرى صباح وعصر الأربعاء بِالقاعة المتعدّدة الرياضات بِبئر الجير، آخر مقابلتَين في طبعة وهران. والأمر يتعلّق بِالمباراة الترتيبية لِرياضة كرة اليد بين مقدونيا الشمالية وصربيا، ثم المواجهة النهائية بين مصر وإسبانيا. وبعد ذلك، يُقام حفل الاختتام بِالملعب الأولمبي “ميلود هدفي”، ويُسدل الستار.

بقيت الإشارة، إلى أنه في الرياضات الجماعية مثل كرة اليد، يحتسب المُنظّمون ميدالية واحدة فقط للمُتوّجين بِالذهب والفضّة والبرونز، وبِالتالي لن تُؤثّر مقابلتَي الكرة الصغيرة على جدول الترتيب العام، خاصّة على رباعي المقدّمة. وهنا تشغل إسبانيا المركز الخامس بِحصيلة 64 ميدالية: 14ذ و25ف و25ب. وتتموقع مصر في الرّتبة السادسة بِرصيد 50 ميدالية: 13ذ و14ف و23ب.