رجال يصرحون: وراء كل رجل تعيس امرأة

يقال إنه وراء كل رجل عظيم امرأة. وهي مقولة تدل في الأصل، على أن نجاح الكثير من الرجال في الحياة، كان مدعوما من طرف المرأة، أي كانت السند الصلب له، ووقفت إلى جنبه. لكن، ليس هذا ما يراه بعض الرجال، حيث يعتقد البعض، أنها كما كانت الداعم والسند المتين للرجل، قد تكون عكس ذلك، أي أصبح يقال، وراء كل مصيبة رجل امرأة.. وهذا، ما تراه العديد من النساء إجحافا في حقها، أو تهمة تلاحقها، من طرف بعض الرجال.

يدعم بعض الرجال هذه المقولة، بالعديد من التجارب في الحياة، ولم يكن الأمر من العدم، على حد تعبيرهم، فكم من رجل دخل السجن، مثلا، أو وقع في مصيبة أهلكته، كما يقال، بسبب المرأة. إذا، فلم تكن السند، كما هو معروف في السابق، لكن، كانت السبب المباشر في هلاكه. والغريب في الأمر، على حد قولهم، أن هذا كان عن قصد منها، أي لم تكن صدفة، بل بفعلتها. فكيف يقال في

كل مرة إن وراء كل رجل عظيم امرأة، أي إن هذه المقولة لا تكون صحيحة دائما، على حد تعبيرهم.

إن تعميم مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة، فيه نوع من المبالغة، كما يرى بعض الرجال، فلا يمكن بكل حال من الأحوال، أن تكون كذلك، لأنها في الكثير من المرات، كانت السبب المباشر والرئيسي في دفع هذا الرجل العظيم إلى الهاوية، ودفع ثمنا غاليا بسببها.

ربما، يسأل سائل، كيف يمكن للمرأة أن تكون سببا في مصيبة الرجل، غير أن الأمثلة كثيرة في الحياة، بسبب سوء تدبيرها للأمور، أو سوء تقييمها للأوضاع في العديد من المواقف، كما يعرض بعضهم أمثلة حية عن هذا المصائب، التي ترتبت على المرأة، وتحول ذلك الرجل من رجل ذي شأن عظيم في المجتمع إلى نقيضه، أو إلى مثال حي عن الرجل السيئ والفاشل. إذ تركز العديد من النساء على الأمور الهامشية الكمالية في الحياة، بدل التركيز على الضروريات، وما قد ينفع الأسرة كلها. وهذا، قد يكون السبب المباشر في الدفع بالرجل نحو هلاكه. كما أن العديد من النساء، وبسبب التعامل السيئ تجاه الرجل في كل المجالات، وأنها تدعي دائما الكمال في ما تقوم به، وفي المقابل، ترى أن الرجل أو الزوج، لا يتقن قيادة الأسرة، تضعه في موقف ضعف،

ومن هنا، تنتهي الأمور إلى العلاقة السيئة، التي تكون السبب المباشر في هلاك الأسرة، ومنه لم تكن سندا، بل سببا مباشرا في هلاكه.