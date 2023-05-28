رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا لفترة جديدة

انتخب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد 28 ماي.

وانتهت في تمام الخامسة مساء بتوقيت أنقرة، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا.

وحصل رجب طيب أردوغان، على 52.07 بالمئة من أصوات الناخبين، بعد فرز 98 بالمئة من أوراق الانتخاب. مقابل 47.93 لكليجدار أوغلو.

وفي الجولة الأولى، كان ردوغان قد حظي بـ 49.52 بالمئة من الأصوات. مقابل 44.88 بالمئة لغريمه العلماني، و5.17 بالمئة للقومي سنان أوغان 5.17 بالمئة.

واستدعي نحو 64 مليون ناخبا للإدلاء بأصواتهم منذ صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع داخل البلاد، وفي الممثليات التركية بـ73 بلدا في الخارج.

وتوقّع استطلاع حديث للرأي في تركيا، تفوّق رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التركية. على حساب غريمه كمال كليجدار أوغلو.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه مركز “بيتيمار” التركي، إلى تفوّق أردوغان بـنسبة 52.19 بالمئة من أصوات الناخبين. مقابل 47.81 لمرشح المعارضة.