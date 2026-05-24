رحلات خاصة على متن حافلات “إيتوزا” إلى المقابر وفضاءات التسلية

خلال أيام عيد الأضحى

سطّرت مؤسسة “إيتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتسهيل تنقلات المواطنين نحو جامع الجزائر. فضلا عن برنامج “ترحم” لزيارة المقابر، بالإضافة إلى رحلات مباشرة نحو فضاءات التسلية.

وحسب ما أوضحته المؤسسة في بيان يوم الأحد، ستستمرّ خدمة النقل العادية لحافلات النقل الحضري بولاية الجزائر، بشكل عادي، طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث تنطلق الرحلات الأولى للحافلات ابتداء من الساعة 06:30 صباحا، وتستمر إلى غاية الساعة 19:00 مساءً، عبر 222 خطا.

أما في الفترة الليلية، فستنطلق الرحلات من الساعة 19:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، لتغطية 23 خطا.

كما برمجت المؤسسة رحلات خاصة بنقل المصلين إلى جامع الجزائر، لأداء صلاة العيد عبر 10 خطوط مباشرة، من الساعة 05:30 صباحاً، ثم العودة مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العيد. وهذا انطلاقا من المحطات التالية:

ساحة أول ماي،

ساحة أودان،

ساحة الشهداء،

محطة القبة مروراً بالعناصر،

براقي،

الكاليتوس،

الدويرة،

سيدي عبد الله،

محطة خميس الخشنة (مرورا بحمادي)،

ومحطة أولاد موسى مرورا بالرغاية، الرويبة، والحميز.

“برنامج ترحّم”.. حافلات خاصة لنقل المواطنين إلى 4 مقابر رئيسية

أما بالنسبة لبرنامج “الترحم” (زيارة المقابر) خلال اليومين الثاني والثالث من العيد، فقد تم تخصيص 5 خطوط نقل نحو المقابر الرئيسية. من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:30 زوالاً، من المحطات التالية:

محطة أول ماي

محطة ساحة الشهداء

محطة شوفالي

محطة باش جراح

من محطة الحراش

حافلة سياحية “مكشوفة” ورحلات نحو 4 متنزّهات

وتم تخصيص برنامج رحلات خاصة نحو فضاءات التسلية والمنتزهات عبر 9 خطوط، من الساعة 10:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساءً، بالشكل التالي:

محطة فرحاني

باش جراح

براقي

الكاليتوس

محطة حافلات خميس الخشنة

أولاد موسى

محطة حافلات خميس الخشنة

باب الزوار

محطة أول ماي

بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تنشيط حافلة سياحية مكشوفة، تنطلق من متنزه الصابلات، من الساعة 15:00 زوالا في اليوم الأول، ومن الساعة 10:00 صباحا في الأيام الثاني والثالث والرابع.