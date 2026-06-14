رزيق و”فيات الجزائر” يبحثان تصدير قطع الغيار المحلية إلى أسواق جديدة

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، الأحد، الرئيس المدير العام لمؤسسة “فيات الجزائر”، راوي الباجي، في لقاء خُصص لبحث واقع وآفاق تطوير صناعة المركبات في الجزائر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في هذا القطاع الذي تراهن عليه السلطات لتنويع الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه، تناولت المحادثات سبل مرافقة المنتجين الجزائريين لقطع الغيار الذين تحصلوا على اعتماد مجمع “ستيلانتيس”، من خلال العمل على إدماج منتجاتهم المصنعة محلياً ضمن شبكة التوزيع الدولية لعلامة “فيات”، خاصة في مجال خدمات ما بعد البيع.

ويهدف هذا التوجه إلى رفع حجم صادرات المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال المناولة الصناعية، وتمكينها من الولوج إلى أسواق خارجية أوسع، بما يعزز اندماج النسيج الصناعي الوطني في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، ويدعم جهود تطوير شعبة حقيقية لصناعة المركبات تعتمد بشكل متزايد على الإدماج المحلي والتصدير.