-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رسميا.. إطلاق منصة إلكترونية لشراء أضاحي العيد المستوردة

الشروق أونلاين
adhahi.dz
لقطة شاشة لمنصة "أضاحي" لشراء الكباش المستوردة لعيد 2026.

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في بيان لها اليوم السبت، 17 أفريل، عن الإطلاق الرسمي لعملية حجز وبيع المواشي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026.

ووفقا لذات المصدر تتم العملية حصريًا عبر المنصة الرقمية “أضاحي” المخصصة للغرض: adhahi.dz

وأكدت الوزارة انه لا يُعتدّ بأي قناة بيع أخرى خارج هذه المنصة.

وتم تحديد أسعار البيع كما يلي:

  • 50.000 دج عند الدفع نقدًا.
  • 49.000 دج عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).
  • 48.000 دج عند الدفع عبر الإنترنت.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي “لضمان الشفافية، التنظيم الجيد، وتوفير الأضاحي في أفضل الظروف لجميع المواطنين.”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد