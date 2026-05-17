رسميا .. الدولة تسترجع خطوط إنتاج سوائل صيانة السيارات

استرجعت وزارة الصناعة، الأحد، خطوط إنتاج خاصة بسوائل صيانة السيارات بمختلف أنواعها، تم تحويلها لفائدة مجمع إيناد، في إطار مواصلة مسار تثمين الأصول الصناعية المصادرة وإعادة إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العملية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة باسترجاع وإعادة بعث الأصول الصناعية المصادرة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني، تحت إشراف وزارة الصناعة وبمتابعة من الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية.

وفي هذا السياق، أشرف الرئيس المدير العام للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، سمير يحياوي، على مراسم التوقيع التي جرت بين الرئيس المدير العام لمجمع “إيناد” ومدير أملاك الدولة لولاية تيسمسيلت، والمتعلقة بتحويل خطوط إنتاج سوائل صيانة السيارات لفائدة المجمع، بهدف تعزيز قدراته الإنتاجية وتوسيع نشاطاته الصناعية.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها ضمن مسار استرجاع الأصول المصادرة بموجب قرارات قضائية نهائية، معتبرة أنها تمثل مكسبا صناعيا جديدا للشركة القابضة، يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى استغلال الأملاك المصادرة وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وأضاف البيان أن إعادة بعث هذه الأصول من شأنه أن يساهم في دعم الإنتاج الوطني، وتقليص التبعية للاستيراد، وخلق الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب تعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية ودعم الديناميكية الصناعية للمجمعات التابعة للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، فضلا عن تكريس مسار إعادة بعث الأصول الصناعية المسترجعة وتثمينها خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.