رسميا.. الموافقة على توظيف ممرضي المدارس الخاصة دفعة 2021

بصفة متربصين مع استيفاء الشروط القانونية الأساسية

تم، رسميا، قبول توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي دفعة 2021، من مساعدي التمريض ومساعدي جراح الأسنان وأعوان رعاية الأطفال، بصفة متربصين، وذلك بعد رفع التحفظ الذي أبدته في وقت سابق وزارة المالية حول الموضوع.

ويوم 19 أفريل الفارط، طلب ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع المنعقد بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، باستشارة مسؤوليه في مسألة توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي دفعة 2021.

من جهته، أعلن ممثل الوظيف العمومي خلال الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 25 ماي المنقضي، عن موقف مصالحه من الموضوع والمتمثل -حسب محضر الاجتماع- الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، في الترخيص استثنائيا بتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية ومساعدي جراح الأسنان للصحة العمومية، وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، وذلك شريطة احترام جملة من الشروط على غرار منح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العمومية للتكوين شبه الطبي، وكذا استيفاء المعنيين للشروط القانونية الأساسية للتوظيف، لاسيما شرط المستوى الدراسي ومدة التكوين المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 20 مارس 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.

من جهته، أوضح ممثل وزارة الصحة أن مصالحه تتوفر على المناصب المالية الشاغرة لتوظيف الفئة محل حديث، وذلك بعد استنفاذ توظيف جميع منتوج المعاهد العمومية، كما أبدى، هذه المرة، ممثل وزارة المالية موافقته حول الطلب، شريطة مراعاة الشروط المذكورة سالفا مع إشهار التوظيف على مستوى المؤسسات الاستشفائية التابعة لقطاع الصحة بأية وسيلة ملائمة.

وتم في الختام منح الموافقة الاستثنائية لتوظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي دفعة 2021، في رتبة شبه الطبيين، بصفة متربصين، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة مع مراعاة الشروط المذكورة.