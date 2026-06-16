رسميا.. خط جديد للجوية الجزائرية نحو ليبرفيل الغابونية

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق أول رحلة جوية تربط الجزائر بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، ابتداء من اليوم الثلاثاء، بمعدل رحلتين أسبوعيا، في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع شبكة النقل الجوي وتعزيز الربط بين الجزائر ودول القارة الإفريقية.

وحسب بيان مجمع الخطوط الجوية الجزائرية الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن إطلاق هذا الخط الجديد يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النقل الجوي، ويعكس التزام المؤسسة بالمساهمة في دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحضور الجزائري داخل الفضاء الإفريقي، من خلال توسيع شبكة الرحلات وتسهيل تنقل الأشخاص ودعم المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجزائر والدول الإفريقية، وفي مقدمتها جمهورية الغابون.

كما أوضح البيان أن هذه الوجهة الجديدة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية ومواكبة الديناميكية المتنامية التي تعرفها علاقات التعاون والشراكة داخل القارة، بما يكرس مكانة الجزائر كمحور إقليمي للنقل الجوي وجسر يربط مختلف الوجهات الإفريقية، ويساهم في تسهيل حركة السفر والتبادل بين الشعوب.

ويؤكد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية من خلال هذا الإطلاق عزمه مواصلة تنفيذ برامجه التطويرية الهادفة إلى توسيع شبكة رحلاته الدولية وتحسين خدماته، مع توفير المزيد من خيارات السفر للزبائن، بما يستجيب لحاجيات التنقل المتزايدة، ويساهم في تعزيز التكامل والتبادل بين دول القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الخط الجديد نحو ليبرفيل ليعزز الحضور الجزائري في إفريقيا جنوب الصحراء، ويمنح دفعة إضافية لحركية النقل الجوي بين العواصم الإفريقية، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى خطوط مباشرة تسهّل التنقل وتدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.