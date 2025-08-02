رسميًا.. الجزائر تلتحق بـ “نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد”

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المالي والتعاون الاقتصادي

أعلن نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد “PAPSS”، السبت، انضمام الجزائر رسميًا إلى شبكته، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المالي والتعاون الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.

ويمثل انضمام بنك الجزائر إلى هذا النظام محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع بين الدول الإفريقية، حيث يُتوقع أن يسهم في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود وتسريع تسوية المعاملات التجارية داخل القارة.

ويهدف نظام PAPSS إلى دعم التجارة البينية الإفريقية من خلال توفير آلية دفع موحدة وآمنة، ما يعزز من قدرة الدول على التعامل المباشر بالعملات المحلية وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية الدولية.

وأصبح نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد (PAPSS) أداة محورية في تسهيل التجارة البينية داخل القارة، من خلال تقديم خدمة دفع مركزية تُمكّن من تنفيذ التحويلات المالية بين الدول الأفريقية بسرعة وكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة.

ويعتمد PAPSS على آلية تتيح للمرسل في أي دولة أفريقية إصدار تعليمات دفع بعملته المحلية إلى مصرفه أو مزود الخدمة، ليتم تحويل الأموال بشكل فوري أو شبه فوري إلى المستفيد في الدولة الأخرى، مع ضمان التسوية بين البنوك المركزية المشاركة خلال 24 ساعة كحد أقصى. وتُحدّد مراكز التسوية الصافية لكل بنك مركزي بالعملة المحلية في نهاية كل يوم.

ومن أبرز فوائد هذا النظام خفض تكاليف المعاملات المالية، إذ يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية ويخفض رسوم التحويلات، مما يعزز من تنافسية الشركات الأفريقية في الأسواق الإقليمية.

كما يسهم PAPSS في تبسيط التجارة عبر الحدود من خلال تسريع المدفوعات، وتوفير وصول أوسع للأفراد والشركات إلى أدوات دفع حديثة وآمنة. وبدوره، يعزز هذا النظام التكامل الاقتصادي في أفريقيا، عبر دعم الأنشطة التجارية والمالية بين الدول الأعضاء.