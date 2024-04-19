رسميّا.. إعادة دراسة أسعار تذاكر الخطوط الجوّية الجزائرية

لجنة عمل لتحديد التكاليف والأعباء تُنهي عملها خلال شهرين

شكّلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية لجنة عمل لدراسة أسعار التذاكر المعتمدة نحو أكثر الوجهات استقطابا للزبائن، يُفترض أن تُنهي عملها في ظرف شهرين، ليتم على إثرها النظر في إمكانية مراجعة الأسعار، وفق ما تُفضي إليه توصيات اللجنة، كما فتحت إدارة الشركة نقاشات مع مختلف الفاعلين في الساحة للاستماع إلى انشغالات ممثلي الشعب وبرلمانيين وأطراف عن الجالية بخصوص جودة ونوعية الخدمات.

وطبقا لما علمته “الشروق”، فقد استحدثت شركة الخطوط الجوية الجزائرية لجنة عمل تضم مسؤولي عدّة مديريات وأقسام بالشركة، على رأسها القسم التجاري، لدراسة أسعار التذاكر نحو الوجهات الأكثر استقطابا للزبائن.

وستستغرق هذه اللجنة مدّة شهرين لرفع تقارير مفصلة حول طبيعة الأسعار المعتمدة ومدى مطابقتها للواقع وكيفية احتسابها، والفرضيات المتاحة لمراجعتها في القريب العاجل، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بالوجهات الدولية، وفق تخفيضات قد تقرّها الشركة في حال توصّل اللجنة إلى نتائج تُفيد بأن الأسعار المعتمدة حاليا غير عادلة، مع تحديد الأسباب والوجهات المعنية.

وأكّد المصدر أنه تم تشكيل اللجنة شهر أفريل الجاري بأمر من الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة لإعادة دراسة الأسعار حفاظا على جيب المواطن، ولكن دون الإضرار بالجانب الاقتصادي والمالي للشركة، حيث تتم دراسة فارق السعر المعتمد بين التذاكر التي يتم بيعها مباشرة للزبائن وتلك التي يتم بيعها عبر الوسطاء ومحاولة تقليص الأعباء الإضافية لتذاكر الرحلات، والتي عادة ما يتحمّلها الزبون في النهاية، وهو ما قد يتيح تخفيضات معتبرة في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بالموازاة مع جلسات الاستماع التي باشرها الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والتي استقبل عبرها ممثلي الشعب والتقى نوّابا في البرلمان وأعضاء عن الجالية وآخرين بلجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، كما شارك في جلسة استماع لوزير النقل محمد الحبيب زهانة شهر رمضان المنصرم بالبر لمان، أين تم التطرّق خلال جل هذه اللقاءات والاجتماعات لمستوى أسعار التذاكر نحو الوجهات الدولية الأكثر طلبا، على غرار فرنسا وكيفية تخفيض أسعار هذه الرحلات خلال المرحلة المقبلة لتمكين أبناء الجالية من زيارة الجزائر عدّة مرات في السنة، على غرار سعر الجزائر باريس، إذ سيتمّ تخفيض سعر تذكرته ذهابا وإيابا وتقديم خصومات للأطفال.

وكانت أسعار تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية محل انتقاد طيلة السنوات الماضية سواء من طرف المواطنين المقيمين في الجزائر أو حتى المهاجرين الذين لطالما طالبوا بإعادة تخفيضها حسب المسافة ونوعية الخدمة واقتراح نسبة أعلى من العروض الترويجية.

وتُساهم تخفيضات أسعار تذاكر الطيران، التي تدرس الشركة إمكانية إقرارها، في زيادة إمكانية وصول المواطنين إلى وجهات متعددة سواء داخل البلاد أو عبر الحدود الدولية، إضافة إلى تعزيز السياحة الداخلية وتنمية الاقتصاد المحلي في مناطق المختلفة للبلاد وزيادة جاذبية الجزائر كوجهة سياحية للمسافرين الدوليين، مما يُعزِّز القطاع السياحي ويسهم في رفع الإيرادات السياحية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتلعب هذه التخفيضات أيضا دورا كبيرا في تنمية المنافسة بين مختلف شركات الطيران، وتحفيز تطوير الخدمات وتحسين جودتها، وبالتالي تحسين تجربة المسافرين..