-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

رشة ملح في القهوة بدل السكر.. حيلة تنتشر على مواقع التواصل لهذا السبب

سمية سعادة
  • 390
  • 0
رشة ملح في القهوة بدل السكر.. حيلة تنتشر على مواقع التواصل لهذا السبب
ح.م

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حيلة جديدة في تناول القهوة، تتمثل في إضافة رشة صغيرة من الملح، بدلا من ملعقة من السكر.

كانت الفكرة تبدو غريبة، إلا أن هناك أساسيا علميا لهذا النوع من القهوة، حيث أن كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة في القهوة وجميع أنواع الطعام.

عزا العلماء قدرة ملح الطعام العادي على قمع المرارة، إلى شعبية الملح كمكون للطبخ في جميع أنحاء العالم، عبر تاريخ البشرية.

من خلال سحق الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة بالظهور بشكل جيد.

ولقد تم الكشف عن خريطة اللسان الخاصة بمذاق البشر منذ فترة طويلة، ولكن هناك مستقبلات مختلفة حساسة لأنواع معينة من النكهات.

وأظهرت الأبحاث المنشورة عام 1995 أن الملح فعال في إخفاء المرارة، فعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة.

لا يزال من غير الواضح تماما كيف يعمل التثبيط، لكن الأبحاث التي أُجريت على الفئران في عام 2013 وجدت أنه في حين أن مذاق ENaC يتسم بمستويات منخفضة من كلوريد الصوديوم، بتركيزات عالية، فإن الملح يحفز المستقبلات الحامضة والمرة أيضا.

حتى أفراد البحرية الأمريكية اعتادوا شرب القهوة بالملح أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لأن معدات تحلية المياه لم تكن فعالة تماما، ووجدوا أن الملح ساعد في الشعور بالمرارة.

مقالات ذات صلة
7 طرق للتمييز بين البطيخ الجيد والسيء

7 طرق للتمييز بين البطيخ الجيد والسيء

بلوغر مصرية في ورطة بعد فضحها علاقة خادشة للحياء بين أطفالها!

بلوغر مصرية في ورطة بعد فضحها علاقة خادشة للحياء بين أطفالها!

للحفاظ على الشباب.. خبير تغذية شهير ينصح بهذه الأطعمة!

للحفاظ على الشباب.. خبير تغذية شهير ينصح بهذه الأطعمة!

غضب في زيمبابوي بسبب امتلاك ابنة الرئيس السابق قصرا في دبي

غضب في زيمبابوي بسبب امتلاك ابنة الرئيس السابق قصرا في دبي

بعد المطالبة بإلغاء حفلها بالقاهرة.. أصالة تتغزل بمصر ومتحف الحضارة يوضح!

بعد المطالبة بإلغاء حفلها بالقاهرة.. أصالة تتغزل بمصر ومتحف الحضارة يوضح!

بالفيديو.. زوجة بيكهام تروي كيف أخفت عنه حاجبيها طيلة 24 عاما!

بالفيديو.. زوجة بيكهام تروي كيف أخفت عنه حاجبيها طيلة 24 عاما!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد