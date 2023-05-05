رشة ملح في القهوة بدل السكر.. حيلة تنتشر على مواقع التواصل لهذا السبب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حيلة جديدة في تناول القهوة، تتمثل في إضافة رشة صغيرة من الملح، بدلا من ملعقة من السكر.

كانت الفكرة تبدو غريبة، إلا أن هناك أساسيا علميا لهذا النوع من القهوة، حيث أن كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة في القهوة وجميع أنواع الطعام.

عزا العلماء قدرة ملح الطعام العادي على قمع المرارة، إلى شعبية الملح كمكون للطبخ في جميع أنحاء العالم، عبر تاريخ البشرية.

من خلال سحق الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة بالظهور بشكل جيد.

ولقد تم الكشف عن خريطة اللسان الخاصة بمذاق البشر منذ فترة طويلة، ولكن هناك مستقبلات مختلفة حساسة لأنواع معينة من النكهات.

وأظهرت الأبحاث المنشورة عام 1995 أن الملح فعال في إخفاء المرارة، فعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة.

لا يزال من غير الواضح تماما كيف يعمل التثبيط، لكن الأبحاث التي أُجريت على الفئران في عام 2013 وجدت أنه في حين أن مذاق ENaC يتسم بمستويات منخفضة من كلوريد الصوديوم، بتركيزات عالية، فإن الملح يحفز المستقبلات الحامضة والمرة أيضا.

حتى أفراد البحرية الأمريكية اعتادوا شرب القهوة بالملح أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لأن معدات تحلية المياه لم تكن فعالة تماما، ووجدوا أن الملح ساعد في الشعور بالمرارة.