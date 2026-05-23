رشيد غزال يُودع ليون الفرنسي وجمهوره برسالة خاصة

لم يكشف عن وجهته القادمة...

وجّه النجم الجزائري، رشيد غزال، رسالة وداع خاصة لنادي ليون الفرنسي وجمهوره بعد إعلان نهاية رحلته مع النادي مع نهاية هذا الموسم، وهو الذي كان عاد في بداية الموسم الحالي للفريق الذي تكوّن فيه.

وغادر رشيد غزال نادي ليون الفرنسي في عام 2017، ثم عاد إليه في ميركاتو صيف عام 2025، وطلب الجهاز الفني للنادي الفرنسي استعادة غزال الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، كونه يملك مميزات فنية جيدة تُقوي خط وسط الفريق، إلا أن النجم الجزائري لم يحظَ بالكثير من الاهتمام وخاض 12 مباراة فقط في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وصنع هدفاً واحداً فقط.

وأعلن رشيد غزال مغادرته نادي ليون الفرنسي رسمياً، أول أمس الجمعة، عبر رسالة خاصة نشرها في حسابه الخاص في موقع “إنستغرام” قال فيها: “كان موسماً حافلاً باللحظات الرائعة والتحديات. مع أنني كنت أتمنى تقديم المزيد على أرض الملعب، إلا أنني فخور جداً بحصولي على فرصة ارتداء هذا القميص مجدداً. شكراً لكم جميعاً، اللاعبين، والجهاز الفني، والإدارة، وخصوصاً أنتم المشجعين على دعمكم طوال الموسم. الأفضل لم يأتِ بعد، هيا يا ليون”.

ويُعد غزال من أبرز مواهب نادي ليون الفرنسي الذي لعب معه على مستوى الفئات العمرية بين سنوات 2010 و2017، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في موسم 2012-2013، ويستمر معه حتى عام 2017، وخلال فترة 2017 و2025 عام العودة إلى النادي الفرنسي من جديد، خاض النجم الجزائري تجارب مع أندية موناكو الفرنسي، ليستر سيتي الإنجليزي، فيورنتينا الإيطالي، بشكتاش التركي، وريزي سبورت التركي.