رفع الحظر عن فيلم “الملكة الأخيرة” في الجزائر

بعد فرنسا.. جولة للفيلم في سويسرا وتتويج في تونس

قررت وزارة الثقافة والفنون منح رخصة الاستغلال لفيلم “الملكة الأخيرة”، لعديلة بنديمراد وداميان أنوري، ورفع الحظر عن العمل، بحيث صار بإمكان المشاهدين في الجزائر مشاهدة الفيلم.

وأفاد مصدر مطلع بأن قرار وزارة الثقافة والفنون يسمح لفريق العمل بتنظيم عرض أول للفيلم، لكن، بعيدا عن الرعاية الرسمية، أي إن فريق العمل له كامل الحرية في اختيار مكان وتاريخ عرض الفيلم، ولن تتدخل الوزارة، ولن تقوم بالترويج للعمل، وفق الأطر المعهودة لأي فيلم يقدم عرضه الأول.

للإشارة، كان مقررا تنظيم العرض الأول لفيلم “الملكة الأخيرة” شهر ديسمبر الماضي، في إطار مهرجان الفيلم الملتزم، قبل أن تصدر محافظة المهرجان بيانا يوضح أن العمل لم يتحصل على رخصة العرض.

ولا يزال الفيلم، الذي حقق أزيد من 50 ألف متفرج في فرنسا، مطلوبا في عدة مهرجانات، حيث توج مؤخرا في تونس بجائزة أفضل موسيقى، كما حصلت عديلة بن ديمراد على جائزة أفضل ممثلة في آخر دورة لمهرجان مالمو للسينما العربية، ويستعد العمل لإطلاق جولة عروض تجارية في سويسرا، انطلقت في 11 ماي ومناطق أخرى ستنطلق في جوان المقبل.

وقد رافق سلسلة العروض اهتمام إعلامي ونقدي كبير في فرنسا مع نقاش تاريخي حول الحقبة التي تناولها الفيلم والخلفية التاريخية التي انطلق منها.