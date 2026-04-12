رفع سرعة تدفق الإنترنت لجميع مشتركي “اتصالات الجزائر” بداية من الإثنين

أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية سيد علي زروقي يوم الأحد من سعيدة، عن الشروع في رفع سرعة تدفق الإنترنت لجميع مشتركي “اتصالات الجزائر”، ابتداء من هذا الإثنين، ومن دون تكاليف إضافية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية، أن الإجراء يهدف إلى “تحسين الخدمة العمومية المقدّمة لزبائن اتصالات الجزائر، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد”.

حيث سيتم رفع سرعة تدفق خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي (ADSL) من 5 و 10 ميغابايت إلى 20 ميغابايت. كما سترفع سرعة خدمة الألياف البصرية (FTTH) من 60 ميغابايت إلى 100 ميغابايت.