رفع سرعة تدفق الإنترنت لجميع مشتركي “اتصالات الجزائر” بداية من الإثنين

أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية سيد علي زروقي يوم الأحد من سعيدة، عن الشروع في رفع سرعة تدفق الإنترنت لجميع مشتركي “اتصالات الجزائر”، ابتداء من هذا الإثنين، ومن دون تكاليف إضافية.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية، أن الإجراء يهدف إلى “تحسين الخدمة العمومية المقدّمة لزبائن اتصالات الجزائر، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد”.
حيث سيتم رفع سرعة تدفق خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي (ADSL) من 5 و 10 ميغابايت إلى 20 ميغابايت. كما سترفع سرعة خدمة الألياف البصرية (FTTH) من 60 ميغابايت إلى 100 ميغابايت.
من جهة أخرى, شدد السيد زروقي بمناسبة متابعته لعرض حول نشاطات القطاع بقاعة المحاضرات بمقر الولاية على “ضرورة تعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني لما لها من دور في تسهيل المعاملات التجارية و تطوير الاقتصاد الرقمي”.
كما ذكر أن دائرته الوزارية تعمل على “مرافقة التجار و المؤسسات الاقتصادية لتعميم استخدام هذه التقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة”.
من جهة ثانية, عاين الوزير المقر الجديد لمديرية الوحدة البريدية ولمكتب بريدي بحي “السلام 2” بعاصمة الولاية حيث شدد على ضرورة استكمال الأشغال و وضع المرفقين حيز الخدمة في أقرب الآجال.
كما تفقد منشأة على مستوى حي “ظهر الشيح” و التي سيتم إعادة تهيئتها و تحويلها الى مركز المهارات و الاتصال, مبرزا أن هذا المرفق سيوفر فضاء لتكوين الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي و الحوسبة السحابية و الأمن السيبراني والتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وفي ختام زيارته التفقدية, أشرف الوزير ببلدية عين الحجر على اعطاء اشارة انطلاق أشغال انجاز 8 محطات تندرج ضمن برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية, مؤكدا على ضرورة تجسيد هذه العمليات في آجالها التعاقدية.