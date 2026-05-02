رفْع الطاقة الاستيعابية لميناء الجزائر بـ6000 حاوية

المدير العام للمؤسسة المينائية، عبد الحميد بوالعام يكشف:

يعرف برنامج العمل الذي باشرته مؤسسة ميناء الجزائر من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشيا مع استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى عصرنة قطاع النقل البحري، “ديناميكية كبيرة”، وفق ما أفاد به السبت، المدير العام للمؤسسة المينائية، عبد الحميد بوالعام.

وأوضح بوالعام في تصريح للصحافة عقب وقفة الترحم على أرواح العمال الجزائريين الذين استشهدوا يوم 2 ماي 1962 بعد التفجير الإرهابي الذي اقترفته منظمة الجيش السري الفرنسية، أن “برنامج العمل الطموح الذي باشرته المؤسسة منذ حوالي سنة ونصف يعرف ديناميكية كبيرة، سواء ما تعلق بإعادة تجديد البنى التحتية أو تنشيط حركة الشحن”.

وفي سياق ذي صلة، أضاف المدير العام بأن عمليات التهيئة لكل من الأرضيات والأرصفة وكذا بالنسبة للحاجز الكبير (le grand môle) والمنطقة الجنوبية للميناء ستتواصل خلال السنوات المقبلة، وهذا بالموازاة مع تعزيز رقمنة نشاطات الاستغلال منذ رسو الباخرة إلى غاية تسليم البضاعة للزبون.

كما أشار المسؤول إلى أن تدشين الأرصفة رقم 18، 19، 20، 21 والفضاءات التابعة لها العام الفارط بعد خضوعها لإعادة تهيئة، سمح بزيادة عدد السفن المعالجة الذي انتقل من 1600 باخرة في 2024 إلى أزيد من 2000 السنة الماضية، في انتظار استكمال الرصيف رقم 17 المتواجد في طور التهيئة.

وأكد في هذا السياق أن عملية إعادة تهيئة الأرضية تمت بمعايير عالمية، لافتا الى أن نشاط الحاويات عرف “زيادة معتبرة”، حيث انتقل من 700 ألف في 2024 إلى مليون حاوية معالجة في 2025.

وسمحت هذه الديناميكية برفع الطاقة الاستيعابية لميناء الجزائر بحوالي 6000 حاوية، يضيف المدير العام، الذي لفت إلى أن المؤسسة المينائية تعرف نتيجة لذلك” مرحلة نمو جيدة”.

وبخصوص عمليات رسو البواخر المحملة بالمواشي المستوردة تحسبا لعيد الأضحى، أكد المدير العام للمؤسسة المينائية أن “العملية متواصلة بكل سلاسة” وهذا منذ أكثر من شهر ونصف على مستوى ميناء الجزائر، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.