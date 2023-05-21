-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي لـ "الشروق":

رقمنة المواشي للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجزائر

وهيبة. س
  • 80
  • 0
رقمنة المواشي للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجزائر
أرشيف

استبشر الكثير من الجزائريين، خيرا، بالإمطار الأخيرة التي تزامنت مع بداية النصف الثاني لشهر ماي، فرغم أنها لا تأتي بالفائدة على محاصيل القمح والشعير، إلا أنها مفيدة لسقي بعض الخضروات الصيفية، وارتفاع منسوب السدود والمياه الجوفية، والبرك وأحواض شرب المواشي والأبقار.
وفي السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، لـ”الشروق”، أن الأمطار الأخيرة جاءت متأخرة بالنسبة لمحاصيل الحبوب، حيث أن موعد الحصاد في الهضاب لا يزال عن موعده سوى 20 يوما فقط، فيما انطلقت المناطق الصحراوية هذه الأيام في هذه العملية.
وقال حمبلي، إن الكميات المتساقطة من الأمطار في الولايات الشرقية للبلاد، كافية لأن ترفع منسوب السدود والمياه الجوفية، وفي كل الأحوال فإن أمطار ماي مفيدة جدا للخضروات الصفية خاصة الطماطم الصناعية، ومفيدة لشرب المواشي والأبقار.
وكشف رئيس الغرفة الفلاحية، محمد يزيد حمبلي، عن اعتماد 10 مشاريع مبتكرة في عالم الرقمنة تتعلق في أغلبها بقطاع الري، وطرق تطوير بعض الزراعات، وآليات الزيادة في الإنتاج، مشيرا إلى أن عملية رقمنة السجل الفلاحي، التي بدأت منذ مدة قصيرة بلغت نسبة 100 بالمائة، فيما تعمل غرفة الفلاحة بحسبه، على رقمنة استعمال التعريف الصحي للحيوانات والإرشاد الفلاحي، وهذا يساعد على معرفة واقع الثروة الحيوانية، والحفاظ على سلامة السلالات.
وأوضح المتحدث، أن السعي لرقمنة القطاع الفلاحي، سيسهل عملية التحكم فيه، وإحصاء كل المشاكل المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتسجيل النقائص، وإيجاد الحلول، بالموازاة مع تشجيع حاضنات المشاريع المبتكرة في العالم الرقمي.

مقالات ذات صلة
“حمس” تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية

“حمس” تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية

جديد موسم الاصطياف.. مستشار وزير السياحة يكشف

جديد موسم الاصطياف.. مستشار وزير السياحة يكشف

مرضى “السيلياك” يناشدون دعم الأغذية الخالية من “الغلوتين”

مرضى “السيلياك” يناشدون دعم الأغذية الخالية من “الغلوتين”

المحكمة العليا ترفض إعادة محاكمة سيدي السعيد والطاهر علاش

المحكمة العليا ترفض إعادة محاكمة سيدي السعيد والطاهر علاش

هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تأخر الميزانية “يجمّد” خدمات العلاج وقروض السيارات لمستخدمي التربية

تأخر الميزانية “يجمّد” خدمات العلاج وقروض السيارات لمستخدمي التربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد