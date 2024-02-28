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الجزائر
شريط صلاح الدين، مدير مركزي في الجزائرية للمياه

رقم أعمال الجزائرية للمياه لا يغطي سوى 40 من المائة من تكلفة الانتاج

الشروق أونلاين
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رقم أعمال الجزائرية للمياه لا يغطي سوى 40 من المائة من تكلفة الانتاج

كشف شريط صلاح الدين، مدير مركزي في الجزائرية للمياه، عن ارتفاع كبير في قيمة الديون المستحقة لصالح المؤسسة العمومية تجاه الزبائن المواطنين.

وفي تصريح صحفي خلال ملتقى الجزائرية للمياه لتحسين الخدمة العمومية، قال شريط صلاح الدين، “إن الديون المستحقة الخاصة بالمؤسسة الخدمية العمومية تجاه المواطنين، قد تجاوزت 66 مليار دج، منها 5.15 مليار في ولاية الجلفة وحدها”.

وأكد المتحدّث، أن “رقم الأعمال الذي تمتلكه الجزائرية للمياه، لا يغطي سوى 40 من المائة من تكلفة الإنتاج”، مفيدا “بأن النص الذي ينظم تسعيرة الماء، يتحدث عن تسعيرة الخدمة العمومية وليس الماء، ولهذا فان الفوترة الصادرة عن الجزائرية للمياه، تمثل جزء ضئيلا من الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسة للمواطن”، ولهذا يضيف المتحدّث “فكلما قام المواطن بتسديد فواتيره كلما كانت الخدمة أحسن”.

وطالب شريط صلاح الدين، المواطنين إلى التقرب من مكاتب الجزائرية للمياه، من اجل دفع فواتيرهم، حتى تستطيع المؤسسة تقديم المزيد من الخدمة وتحسينها، من خلال الاستثمار في هذه الأموال المدفوعة لفائدة المؤسسة الوطنية.

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