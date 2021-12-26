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جواهر

رقم صادم.. 10 آلاف جزائرية خلعت زوجها في 6 أشهر!

نادية شريف
  • 2108
  • 9
رقم صادم.. 10 آلاف جزائرية خلعت زوجها في 6 أشهر!

كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزراة العدل، مؤخرا، أن 10 آلاف جزائرية خلعت زوجها خلال السداسي الأول من العام 2021، وهو رقم صادم حسب خبراء في القانون والعلاقات الأسرية.

وبحسب ما أفادت صحيفة المساء العمومية فقد بلغت أرقام الخلع مستويات غير مسبوقة، كما تم تسجيل 44 ألف حالة طلاق خلال نفس الفترة.

وتجاوزت حالات الطلاق في الجزائر، وفق إحصائيات الوزارة أكثر من 100 ألف حالة خلال سنة ونصف، فيما فاقت حالات خلع الأزواج، 10 آلاف حالة خلال السداسي الأول من سنة 2021.

وبناء على الأرقام المعلن عنها فقد تحول الخلع إلى ظاهرة في المجتمع الجزائري، وقد كان من قبل من الطابوهات وكانت الحالات تعد على رؤوس الأصابع.

في ذات السياق سجلت حالات الخلع تصاعدا مخيفا، حيث قدرت في 2019 بأكثر من 13 ألف حالة، لتتجاوز 15 ألف حالة في 2020، وتصل خلال السداسي الأول فقط من 2021 إلى أكثر من 10 آلاف حالة.

عن الأسباب التي ساهمت في تفشي الظاهرة واستفحالها كشفت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، للمساء أن ذلك انعكاس للأوضاع الاجتماعية المتردية.

وأضافت أن ازمة السكن مثلا أفضت إلى معاناة شديدة للمرأة بسبب عدم الاستقرار، وإجبارها على العيش في ظروف مزرية، وهو الأمر الذي يدفعها إلى طلب الطلاق أو القيام بالخلع.

وأشارت بن براهم إلى أن العديد من حالات الخلع التي تسجلها قاعات المحاكم تخص حالات متشابهة، حيث تقوم المرأة بإيواء زوجها ليتحول بيتها إلى بيت الزوجية، إلا أن أغلب الحالات تنتهي بالخلع لعدم تحمل الرجال لمسؤولياتهم، حيث تكون الزوجة مسؤولة عن كل شيء، ويضطرها زوجها إلى القيام بخلعه حتى لا يدفع لها التعويض.

ومن بين الأسباب التي تقف وراء تسجيل حالات الخلع، ذكرت المحامية، وجود فوارق اجتماعية كبيرة بين الأزواج، إضافة لتأثير المسلسلات التركية التي تحول أحلام الزواج إلى تعاسة، وغياب الصلح بين الزوجين في العائلة.

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التعليقات
9
  • قل الحق

    السبب الرئيسي هو تانث المجتمع المفروض من وراء البحار.

    0
  • الانسان

    اليس للزوجة الحق االكامل في خلعزوج لا علاقة بالزواج الرباط القدسي الذي اوصى به الرسول والان نجد ان الدور الحقيقي لكل من المراة والرجل اصبح منمق لا يعني انتهاء المشاكل والوصول الى تحقيق هدف اسمى وهو الانسان

    0
  • محمد

    سبحان الله.. دايما المرأة على حق.. الراجل دايما هو الشيطان.. ونسيتوا قوانين العار الذي ذلوا فيه الراجل.. وخلاو المرأة تخلع راجلها بقوصطوها على اتفه الاسباب.. ترقبوا قريبا قوانين حماية الشواذ

    2
  • خليفة

    زواج اليوم مبني على الانانية و المصالح المادية الخاصة ،و يفتقر للتفاهم و الصراحة و المودة و الرحمة بين الزوجين،و التضحية المتبادلة، و لذلك يكثر الطلاق و الخلع.

    2
  • 2021

    المسلسلات التركية التي تحول أحلام الزواج إلى تعاسة....ههههههه

    0
  • الانسان

    نحن نعيش في مجتمع منعدم التلقي والانفتاح الحضاري الذي يستدعي الى القاء المسؤوليات كلها على عاتق الطرف الا ضعف في محاولة لبعث الثقة بين الاسر وهذا للاسف غير متاح بين الاسر العميقة او السطحية او صنف القشريات التي ليست هيكل عضمي لدعم التداول النفسي وفق مرحلة من الانسجام وهنا يجب ادخال عالم الروحانيات الذي يؤيد الموت كمرحلة ثابتة وبسيطة الغنيمة ان يؤجر

    1
  • احمد

    المقال لايشير الى ان اغلب حالات الخلع تطالب بها نساء عاملات وموظفات لاسباب مختلفة لعل من بينها تضايق الازواج من الاحتكاك بين الزوجة والموظفين من الرجال داخل المؤسسة فتضطر الزوجة الى التضحية بزوجها من اجل البقاء في ذلك المحيط حرة بلاحسيب ولارقيب

    -1
  • احمد

    انها الجزائر الجديدة يا ناس ........................................

    1
  • هشام

    هذه البداية و مازال مازال

    1

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