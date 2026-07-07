رواق أخضر ومنصة رقمية.. هذه كيفيات استيراد المؤسسات العمومية

رزيق يشرف على ورشة عمل لشرح الاجراءات:

دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، المؤسسات العمومية المستفيدة من الرخص الخاصة بالتأشير على برامجها التقديرية للاستيراد، إلى الانخراط الفعّال في المنصة الرقمية الجديدة والاستغلال الأمثل للرواق الأخضر، مؤكدا أن هذه الآليات ستسهم في تسريع معالجة الملفات، وتبسيط إجراءات الاستيراد، وتعزيز الشفافية في تسيير العمليات.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اطلعت عليه “الشروق”، فقد أشرف الوزير، الثلاثاء، بمقر الوزارة، على افتتاح ورشة عمل جمعت ممثلي المؤسسات العمومية المستفيدة من رخص خاصة للتأشير على برامجها التقديرية في إطار التجهيز والتسيير، خُصصت لشرح آليات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج التقديري للاستيراد، وكيفية الاستفادة من الرواق الأخضر المخصص لهذه المؤسسات، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جويلية 2026.

وأكد رزيق، في كلمته الافتتاحية، أن رقمنة إجراءات الاستيراد تندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين فعالية تسيير عمليات الاستيراد، بما يضمن سرعة معالجة الملفات وتوجيه المواد المستوردة نحو النشاطات الإنتاجية.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالآليات الجديدة التي توفرها المنصة الرقمية، والاستفادة المثلى من الرواق الأخضر، بما يسمح بتسريع التأشير على البرامج التقديرية للمؤسسات العمومية المعنية، وتحقيق مزيد من النجاعة في معالجة الطلبات.

وشهدت ورشة العمل تقديم عروض تقنية لفائدة ممثلي المؤسسات العمومية، تضمنت شرحا مفصلا لكيفية استعمال المنصة الرقمية والخدمات التي توفرها، إلى جانب توضيح الإجراءات المتعلقة بالرواق الأخضر، مع فتح باب النقاش والإجابة عن مختلف انشغالات المشاركين، بما يضمن الانخراط الفعّال في هذا النظام الرقمي الجديد.