روايتان جزائريتان تتنافسان على الجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر 2024”

من بين 133 رواية ترشحت للجائزة من العالم..

اختار منظمو الجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر 2024″، روايتان جزائريتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة التي تضم 16 عملا روائيا.

ويتعلق الأمر باختيار روايتي “الأصنام…قابيل الذي رق قلبه لأخيه هابيل”، للأديب والمفكر أمين الزاوي، و”عاصفة على الجزر” للكاتب أحمد منور.

وتمّ اختيار الروايتان الجزائريتان “من ضمن 133 رواية ترشحت للجائزة من العالم العربي وخارجه، والتي صدرت في الفترة بين جويلية 2022 وجوان 2023”.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة العالمية من 5 أعضاء برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كتاب وأكاديميين من فلسطين والسودان ومصر إضافة إلى جمهورية التشيك.

وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية، التي تأسست في 2007، إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر باللغة العربية.