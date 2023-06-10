روسيا تأسف لاستمرار الأوضاع المعقدة وغير المستقرة في الصحراء الغربية

أعربت روسيا عن أسفها لاستمرار الأوضاع المعقدة وغير المستقرة في الصحراء الغربية، على غرار أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في إحاطة لمجلس الأمن:”يؤسفنا أن الوضع في معظم دول المنطقة لا يزال معقدا بسبب بؤر عدم الاستقرار العديدة”.

وأضاف المندوب الروسي في الإحاطة الخاصة بالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية:”هناك توتر في سوريا وليبيا واليمن والسودان والصحراء الغربية”.

وكان مندوب روسيا قد أكد في وقت سابق، موقف بلاده الداعم للجهود الأممية الرامية لتحقيق حل عادل يكفل الحقّ في تقرير المصير للشعب الصحراوي.