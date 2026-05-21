روسيا تجري مناورات عسكرية نووية مشتركة مع بيلاروسيا (فيديو)

شارك فيها أكثر من 64 ألف عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، نجاح تدريبات “الردع النووي” المشتركة مع بيلاروسيا، التي شهدت إطلاق صواريخ استراتيجية وفرط صوتية من البرّ والبحر والجو.

وأكدت الوزارة أن المناورات تضمنت إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “يارس”، من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه ميدان كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

كما نفذت غواصة نووية استراتيجية روسية من تحت الماء، إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “سينييفا” من بحر بارنتس.

وأطلقت فرقاطة روسية من بحر بارنتس، صاروخا فرط صوتيا من طراز “تسيركون”. باتجاه موقع اختبار تشيجا، ضمن المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية.

في حين شاركت قاذفات “تو-95 إم إس” الاستراتيجية في إطلاق صواريخ كروز فرط صوتية جو-أرض. ونفذت مقاتلات “ميغ-31” إطلاق صواريخ “كينجال” الفرط صوتية.

من جانبه، نفّذ طاقم من القوات البيلاروسية إطلاقا عمليا لصاروخ باليستي باستخدام منظومة “إسكندر-إم”. في إطار التدريبات المشتركة على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على أراضي بيلاروسيا.

وشاركت في المناورات المشتركة التي استمرت من 19 إلى 21 ماي الجاري، أكثر من 64 ألف عسكري. واستعمل فيها ما يزيد عن 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أكثر من: