رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم في عام 2023

تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش هدافي العالم للعام الحالي 2023، برصيد 53 هدفا.

وعزّز رونالدو رصيده بثنائية، بمناسبة مباراة النصر واتحاد جدة لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ليصل إلى هدفه الـ 53 هذا العام في جميع المسابقات مع ناديه ومنتخب البرتغال.

وحسم نادي النصر السعودي لقاء القمة أمام اتحاد جدة، بخماسية مقابل هدفين.

وهل سـواك هُنـا! 💛 pic.twitter.com/RO0D7iJzcb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 26, 2023

وتخطى رونالدو نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وهداف بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا هاري كين بفارق هدف واحد في هذا الصراع الشرس.

ويملك رونالدو فرصة جديدة لتأكيد صدارته لقائمة هدافي العالم لعام 2023، حين يحل النصر ضيفاً على التعاون السبت المقبل.

وسيكون المهاجم النرويجي إيرلينغ المنافس الوحيد لكريستيانو رونالدو على تصدر قائمة هدافي العالم للعام الحالي.

ويملك مهاجم مانشستر سيتي 50 هدفا، ولديه مباراتين أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد على التوالي يومي 28 و 30 ديسمبر الجاري.