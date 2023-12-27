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رياضة

رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم في عام 2023

عمر سلامي
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رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم في عام 2023
ح.م
كريستيانو رونالدو

تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش هدافي العالم للعام الحالي 2023، برصيد 53 هدفا.

وعزّز رونالدو رصيده بثنائية، بمناسبة مباراة النصر واتحاد جدة لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ليصل إلى هدفه الـ 53 هذا العام في جميع المسابقات مع ناديه ومنتخب البرتغال.

وحسم نادي النصر السعودي لقاء القمة أمام اتحاد جدة، بخماسية مقابل هدفين.

وتخطى رونالدو نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وهداف بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا هاري كين بفارق هدف واحد في هذا الصراع الشرس.

ويملك رونالدو  فرصة جديدة لتأكيد صدارته لقائمة هدافي العالم لعام 2023، حين يحل النصر ضيفاً على التعاون السبت المقبل.

وسيكون المهاجم النرويجي إيرلينغ المنافس الوحيد لكريستيانو رونالدو على تصدر قائمة هدافي العالم للعام الحالي.

ويملك مهاجم مانشستر سيتي 50 هدفا، ولديه مباراتين أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد على التوالي يومي 28 و 30 ديسمبر الجاري.

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