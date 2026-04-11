رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من جروح وتشوهات حادة

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إنه لا يزال يتعافى من إصابات حادة في الوجه والساق ألمت به جراء الغارة الجوية التي قتلت والده في بداية الحرب.

وزعمت المصادر الثلاثة أن وجه خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع الزعيم الأعلى في وسط طهران، وأصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.

وأوضحت وكالة رويترز أن المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر ​أشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 56 عاما يتعافى من جراحه ولا يزال يتمتع بقدرة ذهنية عالية.

وقال اثنان منهم إنه يشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المؤتمرات الصوتية ويشارك في ‌اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن.

وتقدم روايات المقربين من الدائرة الداخلية لخامنئي الوصف الأكثر تفصيلا لحالة الزعيم منذ أسابيع. وقالت الوكالة أنه لم يتسن لها التحقق على نحو مستقل من صحة هذه الروايات.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة رويترز بشأن مدى إصابات خامنئي أو سبب ​عدم ظهوره حتى الآن في أي صور أو تسجيلات.

وزعمت رويترز أن خامنئي أصيب في الهجوم الذي أودى بحياة ⁠والده وسلفه آية الله علي خامنئي وكانت زوجة مجتبى خامنئي وصهره وأخت زوجته من بين أفراد عائلته الآخرين الذين لقوا حتفهم في الغارة.

ولم يصدر أي بيان إيراني رسمي بشأن مدى إصابات خامنئي. غير أن مذيعا ​في التلفزيون الحكومي وصفه بعد اختياره زعيما أعلى بكلمة “جانباز” التي تشير في إيران إلى المحاربين الذين ألمت بهم إصابات بالغة.

وتتطابق الروايات بشأن إصابات خامنئي مع تصريح أدلى به وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في 13 مارس الماضي قال فيه إن خامنئي “أصيب ​بجروح ومن المرجح أن تكون ملامحه تشوهت”.

وقال مصدر مطلع على تقييمات مخابراتية أمريكية لرويترز إن هناك اعتقادا بأن خامنئي فقد إحدى ساقيه.

وأحجمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن التعليق على حالة خامنئي. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني على أسئلة رويترز.

وقال أحد المقربين من دائرة خامنئي إن من ​المتوقع نشر صور للزعيم الأعلى في غضون شهر أو شهرين، وإنه قد يظهر علنا حينها، غير أن المصادر الثلاثة أكدت أنه لن يظهر إلا عندما تسمح حالته الصحية والوضع الأمني بذلك.

وللتذكير سبق وأن زعمت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها نشرته في 6 أفريل الجاري بعنوان “المرشد الأعلى الإيراني غائب عن الوعي ويتلقى العلاج في قم’”، أن مجتبى خامنئي في حالة حرجة قد تمنعه من المشاركة في أي عملية صنع قرار.