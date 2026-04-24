“رويترز”: واشنطن تلوّح بمعاقبة حلفاء الناتو بسبب حرب إيران  

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن رسالة بريد إلكتروني داخلية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تبحث خيارات معاقبة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، من بينها تعليق عضوية مدريد.

وقالت الوكالة أن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ذكر أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من ‌جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز العسكري وعبور الأجواء في إطار حرب إيران.

وأشار إلى أن الرسالة وصفت حقوق الوصول والتمركز العسكري وعبور الأجواء “مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي”، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وقال المسؤول ⁠إن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. ولا تحتوي أيضا على اقتراح لإغلاق القواعد الأمريكية في أوروبا.

ولكن المسؤول رفض الإفصاح ما إذا كانت الخيارات تتضمن سحب الولايات المتحدة ​لبعض قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

وردا على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون لرويترز كينجسلي ويلسون “مثلما قال الرئيس ترامب، فعلى الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة للحلفاء داخل ​في حلف شمال الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا”.

وأضافت ويلسون “ستضمن وزارة الدفاع أن يكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يضطلعوا بأدوارهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن”.

وللتذكير وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات حادة لحلفاء الناتو لعدم إرسال قواتهم وأصولهم البحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أغلق أمام حركة الشحن العالمي عقب بدء الحرب في 28 فيفري الماضي.