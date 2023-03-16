عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عبد الرحمان حماد وزيرا جديدا للشباب والرياضة. ضمن تعديل حكومي جديد.

وخلف عبد الرحمان حماد زميله عبد الرزاق سبقاق، الذي شغل المنصب ذاته منذ شهر جويلية من عام 2021.

وكان عبد الرحمان حماد يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، منذ شهر سبتمبر من عام 2020.

ويُفترض أن يستقيل حماد من رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية لِازدواجية المناصب، ويُعيّن مسؤول مُؤقّت بديلا له. في انتظار انتخاب إطار جديد يرأس الهيئة.

رياضيا، مارس عبد الرحمان حماد – ابن بلدية دلس (ولاية بومرداس) والبالغ من العمر 45 سنة – مسابقة القفز العالي في ألعاب القوى، وأهدى إلى الجزائر برونزية أولمبياد مدينة سيدني الأسترالية عام 2000، وعديد الميداليات ومن مختلف المعادن في البطولات الإفريقية والعربية والمتوسطية.

وبعد تجربة وزيرَين “إداريَين” مُمثّلَين في سيد علي خالدي وعبد الرزاق سبقاق، عُيّن هذه المرّة إطار من صلب الاختصاص مسؤولا على وزارة الشباب والرياضة. بعد سليم رؤوف برناوي الذي أُسندت إليه المهمّة ذاتها في فترة ما بين أفريل 2019 وجانفي 2020، وهو رياضي دولي سابق في المبارزة.

وتنتظر الوزير الجديد للشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عدّة ملفّات، على غرار التحضير للألعاب العربية بِالجزائر في الصيف المقبل، وأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في الفصل ذاته من عام 2024، وصيانة المنشآت الرياضية العالمية (براقي، وهران، تيزي وزو، الدويرة…)، ولِم لا تشييد منشآت أخرى فاخرة وعصرية، وإرساء قواعد الاحترافية في المجال الرياضي وأبرزه ميدان كرة القدم، فضلا عن ورشات أخرى يفتحها الوافد الجديد إلى مبنى ساحة أوّل ماي بِالعاصمة.