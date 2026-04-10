رياض محرز على رادار فنربخشة التركي

لتدعيم الفريق الموسم المقبل

دخل أحد أبرز نجوم نادي الأهلي السعودي دائرة اهتمامات فنربخشة التركي في خطوة مفاجئة، حيث بدأ مسؤولو النادي التحرك مبكرًا للعمل على تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Fanatic، فقد تم طرح اسم النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى فنربخشة خلال فترة الصيف المقبل.

وأوضحت أن النجم الجزائري كان أول الأسماء المطروحة على طاولة نادي فنربخشة، وذلك عبر وكلاء اللاعبين، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والمرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027، يُبدي رغبة في العودة إلى الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وكان محرز قد انضم إلى “الراقي” في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، حيث قدم موسمًا جيدًا، سجل خلاله 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة في 36 مباراة بجميع المسابقات.

وفي السياق ذاته، وضعت إدارة النادي التركي اسم النجم الجامايكي ليون بايلي، لاعب أستون فيلا، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق، في ظل سعيها لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعادل الأهلي أمام الفيحاء بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما نهاية الأسبوع ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة.