رياض محرز مرشّح لهذه الجائزة

ينافس نجم فريق أهلي جدة السعودي، رياض محرز، ثلاثة لاعبين على جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من نجم الأهلي رياض محرز، ومدافع اتحاد جدة، دانيلو بيريرا، وكلودينيو من السد القطري، ولاعب شباب الأهلي الإماراتي يوري سيزار.

وتألق رياض محرز في مواجهة الدحيل، حيث قاد ناديه للفوز، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة من مخالفة مباشر.