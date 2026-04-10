ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

عمر سلامي
  • 414
  • 0
ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي ريال مدريد قرّر التحرك للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ، مايكل أوليسي.

وحسب الصحفي الرياضي الألماني كريستيان فالك، فإن أوليسي أصبح أولوية قصوى لريال مدريد بعد الأداء الفردي المذهل الذي قدمه في ملعب سانتياغو برنابيو، الثلاثاء الماضي.

وأشار فالك أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض تتراوح قيمته ما بين 160 و165مليون يورو لضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن الأداء الذي قدمه لاعب المنتخب الفرنسي، أقنع فلورنتينو بيريز بالموافقة على التحرك للتعاقد معه.

وقدم أوليسي مستوى مذهلاً هذا الموسم تحت قيادة فينسنت كومباني، حيث سجل 16 هدفاً وقدم 24 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

