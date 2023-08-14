زراعة شجرة “الباولونيا” في 3 ولايات جزائرية

صنف نباتي جديد..

سيتم الشروع في عملية زراعة صنف نباتي جديد بالجزائر، بداية من شهر أكتوبر المقبل، على مستوى 3 ولايات.

وأكدت المديرة الفرعية للتشجير و المشاتل بمديرية الغابات صبرينة راشدي، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بشجرة “الباولونيا” بولايات تيبازة، سطيف والجلفة.

وأوضحت ذات المسؤولة أنّ هذه “المناطق لها خصائص مناخية متميزة تمّ اختيارها بدقة لمراقبة تطور و تأقلم هذا الصنف الجديد من النباتات”.

وأشارت راشدي أن “الشروع في غرس هذا النوع سينطلق مباشرة بعد تساقط أولى الأمطار التي ستسمح بترطيب التربة وتسهيل تكيف هذه النبتة”.

وتتميز هذه النبتة “غير المتوطنة” بنمو سريع، حيث يصل طولها إلى 7 أمتار في ظرف 3 سنوات فقط.، تضيف راشدي.

فيما يبلغ أقصى طول لها عند النضج بين 10 و 20 مترًا و هي قادرة على تحمل درجات حرارة تصل حتى الـ 50 درجة.

كما تعرف “الباولونيا” بجودة خشبها الذي يستخدم في تثبيت التربة وتوفير العلف واستغلال أوراقها وأليافها في المجال الطبي وصناعات مستحضرات التجميل و النسيج.