زروقي وآخر المستجدّات في سوق الانتقالات

زروقي يحتفل مع زميله روتس بِهدف مُسجّل في مرمى فريق كوكاريتشكي (صورة نادي تفينتي إنشخيده).

طرأ جديد سهرة الخميس، بِخصوص المشوار الرياضي الاحترافي للاعب الدولي الجزائري رامز زروقي.

ويرتبط متوسط الميدان رامز زروقي (24 سنة) مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ (لدى صنف الأكابر)، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وذكرت القناة الهولندية “آر تي في أوست” أن إدارة نادي المحلّي فينورد روتردام، قدّمت إلى نظيرتها من فريق تفينتي إنشخيده، مبلغ 5 ملايين أورو فضلا عن منح وامتيازات أخرى، للاستفادة من خدمات رامز زروقي.

وتُريد إدارة نادي فينورد الهولندي بيع لاعبها النرويجي متوسط الميدان فريديريك أورسنيس إلى فريق بنفيكا البرتغالي، وسدّ ثغرته بِجلب رامز زروقي. عِلما أن أورسنيس (26 سنة) يرتبط مع نادي فينورد بِعقدٍ، تتراوح مدّة ما بين صيفَي 2021 و2024.

ونقل المصدر ذاته على لسان المدير الفني لِنادي تفينتي إنشخيده يان ستروير، قوله إن إدارة فريقه ليست مُتحمّسة لِبيع الدولي الجزائري. أمّا المدرب رون يانز، فقال إن القيمة المالية للاعبه زروقي لا تقلّ عن 10 ملايين أورو.

وسألت قناة “آر تي في أوست” رامز زروقي بِشأن هذه الصفقة التي تلوح في الأفق، فردّ: “يلعب فينورد في الدوري الأوروبي، وأعتقد أنه في ظلّ الظروف السّائدة هناك يُمكنني أن أصبح لاعبا أفضل”.

وأضاف: “كل لاعب لديه طموح ويُريد اتخاذ خطوة، لذلك أنا شخصيا آمل أن يُفكر النادي في مستقبلي (يُناشد إدارة تفينتي بِتسريحه)”، وأشار زروقي إلى أن مسؤولي نادي فينورد يُريدون الاستفادة من خدماته، تعويضا لِرحيل فريديريك أورسنيس.

ووفقا لِوسيلة الإعلام الهولندي المُشار إليها أعلاه، فإن لقاءً آخر من المفاوضات بين مُمثّلَي إدارتَي ناديَي فينورد وتفينتي، سيُجرى هذا الجمعة.

ويخوض فريق فينورد روتردام الهولندي منافسة الدوري الأوروبي، انطلاقا من مرحلة المجموعات في سبتمبر المقبل. وكان في الموسم الماضي قد بلغ نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وخسره أمام نادي روما الإيطالي.

في سياق آخر، خطا فريقا تفينتي إنشخيده الهولندي وباشاكشهر التركي سهرة الخميس، خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور الرابع من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده الهولندي بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي كوكاريتشكي الصربي، بِرسم ذهاب الدور الثالث من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك متوسط الميدان الجزائري رامز زروقي أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مُتقدّما في النتيجة بـ (1-3).

وفاز فريق باشاكشهر التركي بِالنتيجة ذاتها على المضيف نادي بريزابليك الأيسلندي.

وتابع المدافع الجزائري أحمد توبة هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه باشاكشهر التركي.

وتُجرى مقابلتا العودة بِهولندا وتركيا، مساء الخميس المقبل.