زفان يعود إلى نقطة الصفر

يلفّ الغموض مستقبل اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان، مدافع فريق كريليا سوفيتوف سامارا الروسي.

وانتهى بعد ظهر السبت – افتراضيا – مشوار مهدي زفان مع فريقه كريليا سوفيتوف سامارا الروسي، الذي انضمّ إليه في جانفي 2020.

وللتوضيح أكثر، تنقضي مدّة عقد مدافع “الخضر” مع النادي الروسي في الـ 31 من ديسمبر الجاري، كما أن فريق كريليا سوفيتوف سامارا لعب بعد ظهر السبت آخر مباراة له في عام 2021، ولن يعود إلى المنافسة الرّسمية حتى الـ 27 من فيفري 2022، بِسبب التوقّف الاضطراري والمُبرمج للبطولة الروسية، نظرا لِرداءة الأحوال الجوية وقساوتها في هذا البلد الأوروبي القطبي.

وفاز فريق كريليا سوفيتوف سامارا بِهدفَين لِصفر على ضيفه نادي كازان، في إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة الروسية.

وتابع مهدي زفان مواجهة نادي كازان، من دكّة بدلاء فريقه كريليا سوفيتوف سامارا الروسي.

ولم يُجدّد الدولي الجزائري بعد عقده مع النادي الروسي، كما لم تتّضح الرؤية إن كان سيبقى في هذا البلد، أو يُغادره في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل نحو وجهة أخرى.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، فقد زفان منصبه الدولي، ذلك أن المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي لم يُوجّه الدّعوة إلى هذا المدافع، في مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو لِشهر نوفمبر الماضي، في حين تركه احتياطيا في مقابلتَي النيجر لِشهر أكتوبر المُنصرم.

وتبقى مشاركة زفان مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين، محلّ شكّ.

ومعلوم أن مهدي زفان ينشط في مركز مدافع أيمن، وهو المنصب الذي يشغله يوسف عطال وحسين بن عيادة ومحمد رضا حلايمية وأيضا عبد الجليل مديوب. ما يعني أن بلماضي يملك عدّة البدائل لِجلب فلان والاستغناء عن علان.

وتُشبه الحالة التي يمرّ بها مهدي زفان (29 سنة) هذه الأيّام، ما عرفه في صيف 2019 بعد تتويجه مع “محاربي الصحراء” بِكأس أمم إفريقيا في مصر، وانقضاء مدّة العقد مع نادي ران الفرنسي. حيث عجز مدير أعماله عن إيجاد فريق بديل، فركن زفان إلى “الرّاحة الإجبارية” لِمدّة 6 أشهر، وتخلّلت هذه الفترة انتداب “مناجير” آخر.