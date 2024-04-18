زوجة غوندوغان تثير غضب لاعبي برشلونة بمنشور مستفز!

أثارت زوجة لاعب برشولنة إلكاي غوندوغان، الألماني ذي الأصول التركية، غضب زملائه بالنادي الكتالوني لكرة القدم، بمنشور مستفز عبر منصة إنستغرام.

ونشرت عارضة الأزياء والمصممة التونسية الفرنسية، سارة العرفاوي صورة لزوجها يحمل كأس دوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر سيتي، مرفقة بتعليق: “هذا الرجل هو رجل مجتهد وآراؤه الكروية هي للتطور وهو يعطي كل شيء لهذا الفريق، عقليته هي عقلية الثلاثية”.

وجاء المنشور في أعقاب حديث غوندوغان الأخير، والذي تسبب بحالة من الغضب بين زملائه في الفريق الكتالوني، عندما تحدث عن لقطة طرد زميله رونالد أراوخو في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي، والتي ودع البرسا على إثرها المسابقة.

وقال اللاعب الألماني إنه لم يشاهد جيدا لقطة طرد أراوخو، مضيفا: “إذا كان أراوخو ارتكب خطأ فربما كان يستحق الطرد، في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكدا إذا كانت لديك الفرصة للحصول على الكرة”.

وتابع: “إذا لم تملك فرصة فعليك الابتعاد، لا أعرف ما إذا كان وصل إلى الكرة، ولكن الأفضل أن تعطي المهاجم فرصة لمواجهة الحارس، ربما يضيعها أو ينقذنا الحارس أو حتى أن نستقبل هدفا، لأن الحصول على بطاقة حمراء في بداية المباراة يجهز على فريقك ويجهز عليك.”

وفهم لاعبو برشلونة تصريحات غوندوغان على أنها تحمل لأراوخو مسؤولية الخسارة، وهو ما أثار غضب عدد كبير منهم، حسب تقرير نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

ومع تواصل ردود الفعل الغاضبة على منشور زوجة غوندوغان، قامت هي الأخيرة بحذف المنشور.

ولم تكن تصريحات غوندوغان الأولى من نوعها التي أثارت حالة من الحنق بين زملائه، إذ سبق له التصريح بعد خسارة كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني أمام الغريم ريال مدريد، إذ قال اللاعب الألماني وقتها :”لم آت إلى هنا لخسارة هذه المباريات”.

المصدر: وكالات