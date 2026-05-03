زيارة فجائية لوزير الري لتعزيز جاهزية منشآت المياه وتحسين الخدمات

أجرى وزير الري، لوناس بوزقزة، زيارة فجائية إلى عدد من منشآت ومراكز القطاع بالعاصمة، للوقوف على مدى جاهزيتها وضمان استمرارية خدمات التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، مع التشديد على التدخل السريع لإصلاح الأعطاب وتعزيز الصيانة الدورية.

وشدد الوزير خلال زيارته أمس السبت على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل، من معدات وقطع غيار، تحسبًا لأي أعطاب قد تمس منشآت الضخ، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية بشكل منتظم، مؤكدًا أهمية الجاهزية الدائمة لمختلف الهياكل.

وفي هذا الإطار، عاين محطة الضخ الكبرى بجسر قسنطينة، التي تزود جزءًا هامًا من السكان، حيث اطلع على وضعيتها الحالية عقب عمليات الصيانة الأخيرة، مبرزًا ضرورة اعتماد الصيانة الدورية لتحسين مردودية المنشآت ورفع نجاعتها.

كما تفقد الوزير المديرية المركزية للأشغال الكبرى بعين النعجة، حيث أسدى تعليمات بضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة أي طارئ قد يؤثر على سير الخدمة، من خلال ضمان توفر الوسائل التقنية اللازمة.

وفي سياق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، زار وكالة الزبائن بعين النعجة، واطلع على مختلف طرق دفع الفواتير، سواء عبر الدفع المباشر أو عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وذلك تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز رقمنة الخدمة العمومية للمياه.

واختتم بوزقزة زيارته بمحطة تصفية المياه المستعملة ببراقي، حيث تابع نظام التحكم عن بعد ومراحل المعالجة المختلفة، من استقبال المياه المستعملة إلى غاية تصفيتها ثلاثيًا باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية.

وأكد الوزير في ختام الزيارة على ضرورة توسيع مجالات إعادة استعمال المياه المصفاة، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية والحضرية، على غرار سقي المساحات الخضراء وتنظيف الساحات العمومية، في إطار الحفاظ على الموارد المائية الموجهة للشرب وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.