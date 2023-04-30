زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإيطالي إلى الجزائر

التقى سفير الجزائر بروما، عبد الكريم طواهرية، مع وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، للتباحث حول سبل وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، الأحد 30 أفريل.

اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، “والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وحسب نفس المصدر، فقد شمل جدول أعمال اللقاء، سبل وفرص التعاون خصوصا في قطاع الصناع العسكرية. عبر الشراكة مع الشركات الإيطالية الكبرى، مثل شركة “ليوناردو” في مجال صناعة الطائرات المروحية.

كما عبر الوزير الإيطالي عن استعداد الطرف الإيطالي تعميم هذا النوع من الشراكة إلى القطاع المدني.

كما تطرق الطرفين أيضا إلى الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وحوض البحر الأبيض المتوسط. أين “أشارا إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا بهذا الخصوص”.

كما أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، عن “رغبته في القيام بزيارة عمل إلى الجزائر مستقبلا. لمزيد من التبادل بشأن مشاريع التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية”.