-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإيطالي إلى الجزائر

مجيد صرّاح
  • 333
  • 0
زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإيطالي إلى الجزائر
أرشيف
وزير الدفاع الإيطالي

التقى سفير الجزائر بروما، عبد الكريم طواهرية، مع وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، للتباحث حول سبل وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، الأحد 30 أفريل.

اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، “والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وحسب نفس المصدر، فقد شمل جدول أعمال اللقاء، سبل وفرص التعاون خصوصا في قطاع الصناع العسكرية. عبر الشراكة مع الشركات الإيطالية الكبرى، مثل شركة “ليوناردو” في مجال صناعة الطائرات المروحية.

كما عبر الوزير الإيطالي عن استعداد الطرف الإيطالي تعميم هذا النوع من الشراكة إلى القطاع المدني.

كما تطرق الطرفين أيضا إلى الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وحوض البحر الأبيض المتوسط. أين “أشارا إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا بهذا الخصوص”.

كما أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، عن “رغبته في القيام بزيارة عمل إلى الجزائر مستقبلا. لمزيد من التبادل بشأن مشاريع التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية”.

مقالات ذات صلة
التزويد بالمياه خلال فصل الصيف.. وزير الري يعلن عن مخطط خاص

التزويد بالمياه خلال فصل الصيف.. وزير الري يعلن عن مخطط خاص

تعيين عابد حلوز مديرا للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

تعيين عابد حلوز مديرا للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

جو بيدن!

جو بيدن!

“السانكيام الجديد”.. نظام قياس موحد لتقويم مكتسبات التلاميذ

“السانكيام الجديد”.. نظام قياس موحد لتقويم مكتسبات التلاميذ

مقترحات المركزية النقابية للوصول إلى “صفر حوادث مهنية” في أماكن العمل

مقترحات المركزية النقابية للوصول إلى “صفر حوادث مهنية” في أماكن العمل

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد