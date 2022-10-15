سأكون صعيدية في رمضان وشجعت بناتي على دخول المجال

الفنانة المصرية روجينا تصرح لـ"الشروق":

قالت الفنانة المصرية روجينا إن الأفلام السينمائية التي كانت تشاهدها وهي صغيرة أحد أهم أسباب دخولها المجال الفني وتعلقها بالتمثيل.

وثمنت في لقاء مع “الشروق” على هامش المهرجان السينمائي الدولي للطفل والشباب بالشارقة، فكرة الاهتمام بهذه الفئة التي تحتاج نوعا معينا من الأعمال، خاصة في الوقت الراهن وما يعيشه العالم من تطور تكنولوجي وفر الكثير من المنصات والبدائل والمواقع.

“وأنا طفلة شدني الممثلون وكنت أتمنى أن أكون في مكانهم، فكنت متابعة وفية للدراما والسينما… أنا سعيدة بهذا المهرجان لأنه اهتم بهذه الشريحة التي هي المستقبل ومن المهم تسليحها وتثقيفها لحمل المشعل”.

وبدورها، أكدت روجينا على دعمها لبنتيها بعد دخولهما المجال الفني في التمثيل والإخراج: “أشجعهما كثيرا لأنني أحب مهنتي إلى درجة لا توصف، ومؤمنة بالدور الذي تلعبه السينما والدراما في المجتمع، وأتمنى أن تسير بناتي على دربي ودرب والدهما أشرف زكي”.

وكشفت روجينا لـ”الشروق” عن العمل الذي ستدخل به السباق الرمضاني 2023: “سأكون حاضرة في عمل صعيدي (ستهم) إخراج رؤوف عبد العزيز”.