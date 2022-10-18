“ساحر العرب”.. رياض محرز يدخل تاريخ الكرة الذهبية

باحتلاله المركز الـ12

أحرز النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، المركز الـ12 في ترتيب الكرة الذهبية العالمية لسنة 2022، متقدما أسماء بارزة في عالم المستديرة وفي مقدمتهم النجمين العالميين، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في المركز الـ20، والبرغوث الأرجنتيني ليو ميسي.

وجاء اختيار قائد المنتخب الوطني بعد الموسم الاستثنائي الذي قام به رفقة مانشستر سيتي الأنجليزي، الذي قاده لبلوغ نصف نهائي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وتُعتبر هذه المرة الرابعة التي يتم فيها ترشيح ابن الجزائر للتتويج بالكرة الذهبية العالمية، ليكتب اسمه ضمن السجل الذهبي لأساطير كرة القدم العالمية، ناهيك عن تاريخ كرة القدم الجزائرية ضمن أفضل اللاعبين إذا لم يكن هو أفضلهم.

ومقارنة بالسنة الفارطة التي حل فيها في المركز الـ20، تحسّن ترتيب رياض محرز هذه السنة بـ 8 مراكز في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم لعام 2022، حيث جاء في المركز الـ20 على بعد مركزين فقط عن قائمة الـ10 الأوائل.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها ترشيح النجم الجزائري للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد تتويجه مع فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، حيث سبق له التواجد ضمن المرشحين ثلاث مرات سابقا، على غرار عام 2019 عندما احتل المركز العاشر بعد تتويجه مع المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا لتلك السنة بمصر.

ويبقى أفضل ترتيب وصل إليه قائد كتيبة الخضر هو في عام 2016 عندما جاء في المركز السابع للكرة الذهبية، وهو الموسم الاستثنائي الذي كان بصم عليه رفقة فريقه السابق ليستر سيتي الذي قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تنتظر إدارة فريقه السيتي كثيرا لتبعث له رسالة تهنئة، بمناسبة حصوله على المركز الـ12 في ترتيب الكرة الذهبية العالمية لسنة 2022.

وحملت التهنئة التي تم نشرها على الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مباشرة بعد نهاية حفل الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس، تغريدة جاء فيها: “محرز يحتل المركز الـ12 في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية.. تهانينا لساحر العرب”.