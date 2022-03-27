ساعات الصيام بالجزائر ضمن الأطول عربيا خلال رمضان 2022

ستكون الجزائر وعلى غرار السنوات الماضية ضمن الدول التي تسجل أطول ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2022، في العالم العربي بحوالي 15 ساعة و30 دقيقة.

وستشهد دول المغرب العربي ومن بينها الجزائر أطول ساعات للصيام في رمضان حيث ستبلغ نحو 15 ساعة ونصف.

وتسجل جزر القمر والصومال أقصر ساعات الصوم في العالم العربي، حيث ستكون في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة، أما في مقديشو‎ فنحو 13 ساعة و30 دقيقة.

وتختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.

أما المسلمون الذين يعيشون في بقية بلدان العالم فسيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام، حيث ستصل إلى 20 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022 وهذا في كل من روسيا،النرويج وفيلندا.

وتختلف ساعات الصيام بين دولة وأخرى حسب خطوط الطول والعرض وموقعها من خط الاستواء، كما تتفاوت أيضا داخل الدول نفسها، وفي بداية شهر رمضان عنها في نهايته.

وفيما يلي عدد ساعات الصيام في الدول العربية من الأقصر إلى الأطول:

جزر القمر: نحو 13 ساعة.

الصومال: نحو 13ساعة و30 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة.

السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

مصر: نحو 15 ساعة

قطر: نحو 15 ساعة.

السعودية: نحو 15 ساعة.

الإمارات: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

لبنان: نحو 15 ساعة.

الأردن: نحو 15 ساعة.

فلسطين: نحو 15 ساعة.

ليبيا: نحو 15 ساعة.

تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة..

مركز الفلك الدولي: هذا أول أيام رمضان 1443ه في الجزائر

يرجّح مركز الفلك الدولي، أن يوافق الفاتح من رمضان 1443ه يوم الأحد 3 أفريل 2022م، في الدول التي تعتمد الرؤية الشرعية للهلال على غرار الجزائر.

وقال المركز في بيان نشره صباح الإثنين، إنّ الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة. يتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أفريل.

وستتحرى معظم دول العالم، بما في ذلك الجزائر. هلال شهر رمضان 1443ه يوم الجمعة 29 شعبان الموافق لـ 1 أفريل 2022 م. حسب ما رصده مركز الفلك الدولي.

وستكون رؤية الهلال يوم الجمعة 1 أفريل غير ممكنة بالعين المجرّدة من أي مكان في العالم الإسلامي. في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الإفريقية، يوضح بيان المركز.

ويمكن رؤية الهلال في نفس اليوم بالعين المجردة بصعوبة بالغة، في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، يضيف المصدر ذاته.

معهد فلكي: هذا هو أوّل أيام رمضان في الجزائر

وجاء في بيان للمعهد الفلكي المصري الثلاثاء 16 مارس، أنّ هلال شهر رمضان سيولد يوم الجمعة 1 أفريل المقبل في تمام الساعة 08:25 صباحا بتوقيت القاهرة ( 07:25 بتوقيت الجزائر ).

وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (الجمعة).

أمّا في العواصم والمدن العربية والإسلامية على غرار الجزائر فسيبقى الهلال الجديد في سمائها بعد غروب شمس اليوم بمدة تتراوح بين 10 و25 دقيقة”، يوضح المعهد.

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد ليلة الشكّ لتحرّي هلال رمضان

وسيتمّ تحرّي هلال شهر رمضان 1443ه في الجزائر، يوم الجمعة الموافق لـ01 أفريل 2022م. حسب ما أكدته يوم 03 مارس الجاري وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنّ غرّة شهر شعبان 1443ه ستكون يوم الجمعة الموافق لـ04 مارس 2022م.

وبذلك، سيصادف موعد ليلة الشكّ لترقّب هلال شهر رمضان، يوم الجمعة 29 شعبان 1443ه الموافق لـ01 أفريل 2022م. يؤكد البيان. على أن يحلّ رمضان يومي السبت 02 أفريل أو الأحد 03 أفريل.

حسابات فلكية: الجمعة أول أيام شهر شعبان

حسب الحسابات الفلكية، يحلّ شهر شعبان من العام 1443ه يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ04 مارس 2022م ، حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء، دار التقويم القطري.

وأكّدت دار التقويم القطري، التي تشرف على إعداد التقويم الرسمي لقطر وعدد من الدول المجاورة، إنّ “يوم الجمعة هو غرّة شهر شعبان 1443هـ فلكيا. وأن يوم الخميس 3 مارس 2022م هو غاية شهر رجب لهذا العام”.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري، الذي تتبع له دار التقويم القطري، إنّه “من المستحيل رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء يوم الأربعاء 2 من شهر مارس 2022م في سماء دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية. لأنّ الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم التحرّي”.

جمعية فلكية: هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

ويوم 03 جانفي 2022، توقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون الثاني من شهر أفريل 2022 أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

وقال الجروان لصحيفة البيان الإماراتية، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد 2 جانفي 2022 على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، وبالتالي أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يبدأ في 2 أفريل فلكياً.

وذكر نفس المتحدث أن فرصة رصد الهلال مساء الاثنين واردة، ليكون الثلاثاء 4 جانفي غرة شهر جمادى الثانية فلكياً.