“ساهلة”.. خدمة جديدة تسمح بالتنقل بين القطار والحافلات وهذه الخطوط المتوفرة

وقعت الثلاثاء، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اتفاقية شراكة مع مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا”، تسمح بتوفير خدمة جديدة للنقل المشترك بين القطار والحافلات تحمل تسمية “ساهلة”.

وتهدف هذه الاتفاقية الى إطلاق التذكرة الموحدة بين الطرفين والتي دخلت حيز الخدمة بداية من الثلاثاء.

وفي هذا الاطار، تم اختيار خط “اغا-زرالدة-اغا” في شطره الرابط بين تسالة المرجة وزرالدة كخط تجريبي لهذه الصيغة الجديدة، وذلك بناء على الطلبات الكثيرة التي عبر عنها المواطنون من خلال السلطات المحلية وجمعيات الأحياء.

وستسمح هذه الخدمة للمسافرين بالتنقل بين القطار والحافلات “إيتوزا” من خلال استعمال بطاقة اشتراك موحدة تمت تسميتها “ساهلة” تتيح للمسافر الحصول على تخفيضات تصل الى 50 بالمائة من سعر التذكرة.

كما ستسمح لهم بطاقة الاشتراك بالتنقل عبر كافة خطوط “إيتوزا” الرابطة بين زرالدة وباب الزوار إضافة الى خط زرالدة -الجزائر العاصمة وزرالدة-البليدة وزرالدة-باب الزوار بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وسيتم بناء على هذه الاتفاقية، توفير حافلات على مستوى 12 منطقة وهي زرالدة (محطة المستشفى) سيدي عبد الله-الجامعة (احياء الاطلس، اسلان، 500 مسكن، حي 28 و29)، سيدي عبد الله (سيدي بنور، محالمة، الرحمانية) تسالة المرجة (الدويرة والدكاكنة) وبئر توتة (اولاد شبل ومحامدية) بغضر ضمان الربط البيني مع محطات القطار لكل من زرالدة، سيدي عبد الله (الجامعة)، سيدي عبد الله، تسالة المرجة وبئر توتة.

من جهتها أعلنت مؤسسة “إيتوزا” في بيان لها عن فتح 4 خطوط جديدة تربط وتكمل الحافلة بالقطار وهي :

1- خط رقم 214 يربط بين حي أصلان-محطة قطار سيدي عبد الله مرورا بحي الأطلس و5000 مسكن

2- خط رقم 215 يربط بين حي أول نوفمبر الرحمانية-محطة القطار تسالة المرجة مرورا بحي 23/22 سيدي بنور

3- خط رقم 216 يربط بين حي 600 مسكن بابا احسن-محطة القطار تسالة المرجة

4- خط رقم 217 يربط بين حي أبزيو 2/1- محطة القطار تسالة المرجة مرورا بحي عدل الدويرة ووسط مدينة الدويرة

وأوضحت المؤسسة أن توقيت انطلاق أول رحلة سيكون على الساع, 06 صباحا من الأحياء السكنية، بينما سيكون آخر إنطلاق من محطات القطار 19:15، مشيرة إلى أنه يمكن تغيير التوقيت على حسب توقيت القطار.