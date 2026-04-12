-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سبب تراجع المستوى الفني لـ “بلغالي”

الشروق الرياضي
  • 487
  • 0
سبب تراجع المستوى الفني لـ “بلغالي”

تساءلت الصحافة الرياضية الإيطالية عن سرّ تراجع المستوى الفني، للاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي مدافع النادي المحلي هيلاس فيرونا.

وفي آخر مؤتمر صحفي نشّطه، قال مدرب فريق هيلاس فيرونا باولو ساماركو: “لا أعرف إن كان الأمر متعلّقا بِاللّعب على اليمين أو اليسار. كان قد شارك للتوّ في كأس أمم إفريقيا، وهذه مشاركته الثالثة على التوالي (أساسيا). كان علينا التعامل معه بِحذر”.

ولعب بلغالي أساسيا في صفوف فريق هيلاس فيرونا، المنهزم بِنتيجة (1-2) أمام المضيّف نادي تورينو، السبت. لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81.

وبعد البطولة القارية، تعرّض بلغالي لإصابة على مستوى الكاحل الأيسر، وغاب عن سبعة لقاءات رسمية لِفريقه هيلاس فيرونا، الذي يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النخبة، حيث يملك 18 نقطة في الرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، ومهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني، لِابتعاده بِفارق 10 نقاط عن صاحب الرتبة الـ 17 نادي ليتشي، وقبل 6 جولات عن نهاية بطولة القسم الأول.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد