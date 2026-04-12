سبب تراجع المستوى الفني لـ “بلغالي”

تساءلت الصحافة الرياضية الإيطالية عن سرّ تراجع المستوى الفني، للاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي مدافع النادي المحلي هيلاس فيرونا.

وفي آخر مؤتمر صحفي نشّطه، قال مدرب فريق هيلاس فيرونا باولو ساماركو: “لا أعرف إن كان الأمر متعلّقا بِاللّعب على اليمين أو اليسار. كان قد شارك للتوّ في كأس أمم إفريقيا، وهذه مشاركته الثالثة على التوالي (أساسيا). كان علينا التعامل معه بِحذر”.

ولعب بلغالي أساسيا في صفوف فريق هيلاس فيرونا، المنهزم بِنتيجة (1-2) أمام المضيّف نادي تورينو، السبت. لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81.

وبعد البطولة القارية، تعرّض بلغالي لإصابة على مستوى الكاحل الأيسر، وغاب عن سبعة لقاءات رسمية لِفريقه هيلاس فيرونا، الذي يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النخبة، حيث يملك 18 نقطة في الرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، ومهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني، لِابتعاده بِفارق 10 نقاط عن صاحب الرتبة الـ 17 نادي ليتشي، وقبل 6 جولات عن نهاية بطولة القسم الأول.