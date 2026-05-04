سبعة تتويجات بِعمر 24 سنة

أحرز اللاعب الدولي الجزائري أكرم بوراس لقب بطولة بلغاريا للموسم الحالي، بِزي نادي ليفسكي صوفيا.

وفاز فريق ليفسكي صوفيا بِهدف لِصفر على نادي سيسكا صوفيا، فنال لقب البطولة البلغارية قبل أربع جولات عن النهاية.

وخاض متوسط الميدان أكرم بوراس كامل أطوار هذه المواجهة.

ويجمع فريق ليفسكي صوفيا 76 نقطة في الصدارة، متقدّما عن الوصيف نادي سيسكا صوفيا بِفارق 14 نقطة.

ولعب متوسط الميدان أكرم بوراس 24 مباراة في البطولة البلغارية، وسجّل هدفَين لِمصلحة فريقه ليفسكي صوفيا، كما وزّع أربع تمريرات حاسمة.

وكان بوراس (24 سنة) قد التحق بِنادي ليفسكي صوفيا البلغاري في صيف 2025، قادما من فريق مولودية الجزائر.

ورغم صغر السن، إلا أن ابن ولاية سطيف زيّن سجّله بِسابع تتويج: 4 ألقاب بطولة وطنية وكأس الجمهورية والكأس الممتازة مع شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، ولقب بطولة بلغاريا مع ليفسكي صوفيا.

وسبق للاعب أكرم بوراس ارتداء زي المنتخب الوطني الجزائري لِأصناف الأواسط والأولمبي والمحلي، ما بين 2020 و2025.