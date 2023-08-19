سبوتنيك : ليبيا تنشر تعزيزات على حدودها مع تشاد

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكري ليبي، أن قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال تعزيزات إلى الحدود الليبية التشادية.

أفادت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مصدر عسكري ليبي، أن قيادة الجيش الليبي قامت اليوم السبت 19 أوت، بإرسال تعزيزات إلى حدود ليبيا مع تشاد.

حسب الوكالة فقد كشف لها المصدر العسكري الذي لم تكشف عن اسمه أن “قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال هذه التعزيزات العسكرية للحدود الليبية التشادية تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قيادات تشادية داخل تشاد“.

وتتشارك ليبيا وتشاد في حدود برية بطول 1055 كيلومترا تفصل بين البلدين.

من جهة أخرى فنشرت قناة “ليبيا الأحرار” اليوم، نقلا عن “جبهة الوفاق التشادية” المعارضة، أن الجيش التشادي قام ب”عملية توغل داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ”القاعدة الخلفية” في ليبيا وفق بيان صادر الجمعة”.