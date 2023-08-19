-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سبوتنيك : ليبيا تنشر تعزيزات على حدودها مع تشاد

الشروق أونلاين
  • 402
  • 0
سبوتنيك : ليبيا تنشر تعزيزات على حدودها مع تشاد
حقوق محفوظة
أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكري ليبي، أن قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال تعزيزات إلى الحدود الليبية التشادية.

أفادت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مصدر عسكري ليبي، أن قيادة الجيش الليبي قامت اليوم السبت 19 أوت، بإرسال تعزيزات إلى حدود ليبيا مع تشاد.

حسب الوكالة فقد كشف لها المصدر العسكري الذي لم تكشف عن اسمه أن “قيادة الجيش الليبي قامت بإرسال هذه التعزيزات العسكرية للحدود الليبية التشادية تحسبًا لأي طارئ بعد نشوب خلافات بين قيادات تشادية داخل تشاد“.

وتتشارك ليبيا وتشاد في حدود برية بطول 1055 كيلومترا تفصل بين البلدين.

من جهة أخرى فنشرت قناة “ليبيا الأحرار” اليوم، نقلا عن “جبهة الوفاق التشادية” المعارضة، أن الجيش التشادي قام ب”عملية توغل داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ”القاعدة الخلفية” في ليبيا وفق بيان صادر الجمعة”.

مقالات ذات صلة
مرة أخرى.. السويد تسمح بالاعتداء على المصحف الشريف

مرة أخرى.. السويد تسمح بالاعتداء على المصحف الشريف

ألمانيا: الأمطار تغمر مطار فرانكفورت وإلغاء 100 رحلة جوية (فيديو)

ألمانيا: الأمطار تغمر مطار فرانكفورت وإلغاء 100 رحلة جوية (فيديو)

الأمم المتحدة مقتنعة بإمكانية إيجاد حل لأزمة النيجر عبر الحوار

الأمم المتحدة مقتنعة بإمكانية إيجاد حل لأزمة النيجر عبر الحوار

لأول مرة منذ استئناف العلاقات.. وزير خارجية إيران يزور الرياض

لأول مرة منذ استئناف العلاقات.. وزير خارجية إيران يزور الرياض

ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

40 ألف مصلّ يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصلّ يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد